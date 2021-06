Eka, Anbieter von Cloud-basierter Unternehmenssoftware, transformiert die Treasury-Abläufe von Unternehmen mit einer neuen, speziell entwickelten, hochmodernen Lösung

New York (ots/PRNewswire) - - Eka übernimmt Start-Up im Bereich Banking und Finance-Tech Trxiea;

- Devanshu Bhatt wird Mitglied des Führungsteams als SVP, Treasury Solutions

Eka Software Solutions, ein Anbieter von Cloud-basierten Unternehmenslösungen, gab heute die Verstärkung seines Teams von Branchenexperten bekannt, das eine neue Lösung zur drastischen Umgestaltung der Treasury-Abläufe von Unternehmen liefern soll. An der Spitze dieser neuen Geschäftsinitiative steht Devanshu Bhatt, der ehemalige indische Leiter der ION Corporate Treasury Group. Eka hat auch die Übernahme des Banken- und Finanzstart-ups Trxiea Platforms and Solutions abgeschlossen, dessen erfahrenes Team die Markteinführung der Treasury-Lösung beschleunigen wird.

Die strategischen Neueinstellungen sind Teil der kontinuierlichen Bemühungen von Eka, seine hochmoderne Cloud-Plattform zu einer umfassenden Multi-Lösung-Plattform für Unternehmen weltweit zu erweitern. Das neu zusammengestellte Team wurde eigens für seine Eignung ausgewählt, eine zweckgebundene, Cloud-native Corporate Treasury-Lösung zu entwickeln, die CFOs einen vollständigen Echtzeit-Überblick über ihr gesamtes Unternehmen bietet, indem sie unterschiedliche Anwendungen in den Bereichen Beschaffung, Bankwesen, Finanzplanung und Risikomanagement vereint.

Manav Garg, der Gründer und CEO von Eka sagte: "Wir haben unser Ziel klar vor Augen: wir wollen eine robuste Treasury-Lösung entwickeln, die die Punkte im gesamten Unternehmen verbindet, so dass CFOs von einer einzigen, vertrauenswürdigen Quelle der Wahrheit aus operieren können, anstatt zu versuchen, Informationen aus unterschiedlichen Systemen und Abteilungen zusammenzufügen. Damit dies gelingt, haben wir ein Team von unglaublichen Fachexperten aufgebaut, und wir freuen uns sehr, unsere Vision in den kommenden Monaten in ein transformatives Produkt umzusetzen."

Ein Best-in-Class Team

Devanshu Bhatt bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Treasury und Finance Produktmanagement und Entwicklung mit. Vor seiner Beschäftigung bei ION leitete Devanshu die Produktentwicklung für Reval, die cloudbasierte Lösung von ION Treasury. Zu Bhatt gesellt sich das sehr erfahrene Team von Trxiea, die Mitbegründer Renju Balu und Dr. Trib Kharkwal, der einen Doktortitel in Operations Research besitzt.

Als Teil seiner "Mission Digital" ist Eka ein starker Verfechter der Digitalisierung kritischer Geschäftsprozesse mit einem innovativen lösungsorientierten Ansatz, der Folgendes bietet:

automatisierte Workflows, um die Ausfallsicherheit von Unternehmen zu erhöhen;

vereinfachte Schnittstelle zur Unterstützung neuer Möglichkeiten, Mitarbeiter, Prozesse und Technologien zusammenzubringen;

sofortiger Zugang zu Käufern und Lieferanten in der gesamten Lieferkette;

schnelle und flexible Integration mit vorgefertigten Konnektoren zu ERP, CRM und Marktdaten

Informationen zu Eka Software Solutions

Eka ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Cloud-basierten Lösungen, die die Digitalisierung und die Verbesserung der Geschäftstätigkeit in der Lieferkette und im Finanzmanagement unterstützen. Weitere Informationen auf www.eka1.com.

