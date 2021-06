"Redemption": SAMANTKA bringt erstes Musikvideo heraus

Miami (ots/PRNewswire) - East and West Entertainment - An diesem Wochenende hat SAMANTKA das Musikvideo zu ihrer neuesten Single "Redemption" veröffentlicht. Unter der Regie des angesehenen Regisseurs Jack Nine geht die gefühlvolle Ballade mit atemberaubenden Aufnahmen und der für SAMANTKA typischen Eleganz auf einen zauberhaften Höhenflug. Der neue melodische Song wurde in den Little River Studios in Miami gedreht und steht ganz in der Tradition der unvergesslichen Musikvideos der visionären Künstlerin, die dem Ganzen den besonderen Touch verleihen.

Produziert und geschrieben wurde "Redemption" von den Musikproduzenten "The Pushers", Antonio Olivera, Daniel Perez, Rafael Valencia, Keith Cooper und Khristopher Hugh Rickards

Der Einfluss von SAMANTKA auf den Social Media-Plattformen nimmt zu. Allein auf Instagram hat sie fast 36.000 Follower. Als "Digital Native" hat sie ihre Plattform geschickt genutzt, um sich unter die Stars und Sternchen zu katapultieren. Den ganzen Sommer über wird sie verschiedene Singles auf allen Streaming-Plattformen veröffentlichen.

