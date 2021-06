WiG-City Challenge: Wiener Jugendliche touren auf gesunden Pfaden durch ihren Bezirk

Mitmach-Angebot der Wiener Gesundheitsförderung von Jugendlichen für Gleichaltrige konzipiert

Wien (OTS) - Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG setzt mit dem Angebot der City Challenge einen Schwerpunkt für Jugendliche, bei dem Mädchen und Burschen mehr über ihren eigenen Bezirk und ihr Wohlbefinden herausfinden können. „Das Besondere an der City Challenge ist, dass diese Rätseltour durch den Bezirk von Jugendlichen für Gleichaltrige entwickelt wird. Dabei setzen sich die jungen Menschen mit ihrem eigenen Umfeld und den Auswirkungen auf ihr eigenes Wohlgefühl auseinander“, betont Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung.

Bereits mehr als 1.400 Wiener Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren haben bei der seit Herbst 2020 angebotenen City Challenge teilgenommen. Dass in der Corona-Zeit nach den schwierigen Phasen des Lockdowns und Distance Learnings unter strengen Auflagen dennoch rund 80 Touren von Wiener Mittelschulen und Ausbildungseinrichtungen für Jugendliche gebucht wurden und in den Bezirken stattgefunden haben, wertet Beck „als starkes Zeichen, wie wichtig dieses Angebot ist“. Gesundheitsförderung findet dort statt, wo Menschen ihr Leben verbringen – in ihrer direkten Wohnumgebung. Der Bezirksvorsteher Brigittenau, Hannes Derfler, findet an der City Challenge besonders spannend, dass damit Partizipations-Projekte, wie das Jugendparlament in der Brigittenau optimal unterstützt werden. „Wir können immer noch dazu lernen, was die Jugendlichen beschäftigt und wo sie sich wohlfühlen - wo aber auch nicht. Das ist sehr wertvoll für uns!“, zeigt sich Bezirksvorsteher Derfler über das zusätzliche WiG-Angebot der City Challenge begeistert.

Bei „Gesunden Jugendlichen“ ansetzen

Die vielfältigen Aufgaben der Gesundheitstouren durch den Bezirk thematisieren mittels spannender Rätsel, interaktiver Aufgaben und kniffliger Quizfragen die Gesundheitsförderung in sehr unterschiedlicher Weise und beinhalten Elemente zu Bewegung, Orientierung, Ernährung, seelischem Wohlbefinden bis hin zur Kontaktaufnahme mit Passantinnen und Passanten. Ganz nebenbei setzen sich Jugendliche mit Gesundheitsthemen auseinander und entdecken kostenlose Freizeitangebote oder interessante Orte bzw. Einrichtungen im Bezirk. Wichtig dabei zu erkennen: es geht nicht um Wettbewerb, sondern um Teamgeist, Kreativität und Kommunikation.

City Challenge – Angebot des Programms „Gesunde Bezirke“ der Wiener Gesundheitsförderung

Die City Challenge ist Teil des Programms „Gesunde Bezirke“ der Wiener Gesundheitsförderung. Die City-Challenge-Touren sind für jüngere (12-15jährige) und ältere (16-19jährige) Jugendliche konzipiert und werden mit Jugendlichen aus dem Bezirk entwickelt. Die kostenlosen City Challenge-Touren können von April bis Oktober von Schulen und Jugendeinrichtungen gebucht werden und dauern ca. 2-3 Stunden. Aktuell gibt es dieses Angebot in den Bezirken Favoriten, Ottakring, Brigittenau, Margareten und Mariahilf, ab nächstem Jahr wird die City Challenge auf die Bezirke Leopoldstadt und Rudolfsheim-Fünfhaus ausgeweitet. Alle Details auf www.citychallenge.at

