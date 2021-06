Giganten der Fertigungsindustrie ersetzen zunehmend alte Dateispeicher und Backups durch Cloud-Dateispeicher und treiben so das Wachstum von Nasuni voran

Boston (ots/PRNewswire) - Zu den Kunden gehören American Standard, Morton Salt, Movado und Western Digital

Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von Cloud-Dateispeichern, gab heute ein starkes Wachstum in den Märkten Industrie und Fertigung bekannt. Cloud-Modernisierung, der Bedarf, auf Dateien von überall her zugreifen zu können und wachsende Bedrohungen durch Lösegelderpressungen haben führende Hersteller dazu veranlasst, die erweiterten Funktionen von Nasuni für Dateifreigabe und Datensicherung zu nutzen. Sie profitieren nicht nur vom Dateizugriff von überall her, vereinfachter Verwaltung, Dateiwiederherstellung in Minuten statt Wochen und den Möglichkeiten, Dateien global synchronisieren zu können, sie erhalten auch beträchtliche Kosteneinsparungen im Vergleich zu älteren Dateispeicher- und Backup-Infrastrukturen.

IDC prognostiziert ein Wachstum des weltweiten Datenvolumens bis zum Jahr 2025 auf 175 Zettabyte, und dass 49 % dieser Daten in der öffentlichen Cloud liegen werden. Gemäß dem 2021 State of Manufacturing Report von Fictiv gaben 95 % der Befragten an, die Pandemie habe langfristige Auswirkungen auf die globale Fertigung und die Lieferketten und sie stimmten der Aussage zu, dass die digitale Transformation für künftigen Erfolg entscheidend sei. Die Hersteller müssten einerseits das exponentielle Wachstum der Datenmenge verkraften, gleichzeitig aber auch die Agilität gewinnen, um die wachsenden Anforderungen der Kunden in Bezug auf schnellere Lieferung und höhere Produktanpassung zu erfüllen. Die mit AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud-Objektspeicherung verbundene Dateispeicher-Plattform von Nasuni hilft den Herstellern, die Zusammenarbeit zu straffen, Ingenieur- und Konstruktionsteams effizient zu verbinden und auf ihre Datenschutzanforderungen einzugehen.

Die Fertigungs- und Industrieunternehmen, die Nasuni bedient, benötigen Dateifreigaben, die sich über mehrere Standorte erstrecken: Der größte Fertigungskunde von Nasuni hat 168 Standorte. Nasuni hilft auch, die Implementierung des Siemens Teamcenter File Management Systems (FMS) und anderer Tools für das Product Lifecycle Management zu beschleunigen, die oft schwierig ist, wenn es um mehrere globale Standorte geht. Nasuni verwendet leichte virtuelle Maschinen für die Zwischenspeicherung häufig genutzter Dateien aus dem Cloud-Objektspeicher am Edge. Nasunis größter Kunde aus der Fertigungsindustrie hat an verschiedenen Cloud- und On-Premises-Standorten 138 dieser Edge-VMs im Einsatz. Dateifreigaben über alle Standorte hinweg werden durch den cloudbasierten Orchestrierungsdienst von Nasuni automatisch synchron gehalten, damit gewährleistet ist, dass an jedem Standort stets die neueste Version einer Datei verwendet wird.

Mit Continuous File Versioning® von Nasuni wird die Goldkopie einer jeden Datei in der Cloud ständig aktualisiert, sobald am Edge eine Änderung vorgenommen wird. Mit dem UniFS® Dateisystem von Nasuni wird in der Cloud ein vollständiger, unveränderlicher, versionierter Verlauf einer jeden Datei gepflegt. Im Fall eines zufälligen Löschens der Datei, bei Beschädigung im Rahmen einer Lösegelderpressung oder bei einem örtlichen oder regionalen Notstand können große Unternehmen den Zugrifff auf das globale Dateisystem schnell wieder herstellen. Die Daten stehen ihnen zur Verfügung, wo immer sie benötigt werden.

Zusätzlich zu den bahnbrechenden Funktionen für die gemeinsame Nutzung von Dateien an mehreren Standorten setzt Nasuni außerdem neue Standards für Datenschutz bei Dateien, bei Wiederherstellungspunkten und zeiten, insbesondere durch Wiederaufnahme des Betriebs innerhalb von 15 Minuten bei einem Störfall.

"Unser Geschäft wächst und weitet sich in jede Ecke des Globus aus. Es war schmerzhaft offensichtlich geworden, dass wir für unsere globale Datei-Infrastruktur, um dem Bedarf an Dateiaustausch in Echtzeit nachzukommen, eine Alternative zum gewöhnlichen Geschäftsablauf finden mussten," sagte Ken Borthwick, Director of Server and Client Solutions bei Movado. "Mit Nasuni warten die Daten an jedem Standort auf [das Team], und die Teams können jeweils sofort mit dem örtlichen Tempo arbeiten; sie brauchen nicht auf Dateitransfers zu warten, um weitermachen zu können. Das hat die Produktivität wirklich gesteigert."

Zu den Fertigungs- und Industrieunternehmen, die sich für Nasuni entschieden haben, gehören: American Standard, Aixtron, Caterpillar, Inteplast Group, Morton Salt, SAS International, Movado, Western Digital und Zebra Technologies.

"Hersteller produzieren heute nicht nur Waren - sie produzieren auch Daten. Und zwar viele," sagte Russ Kennedy, Chief Product Officer bei Nasuni. "Die Daten müssen effizient gespeichert, verwaltet und geschützt werden, und das Dateisystem für die Cloud von Nasuni macht die Verwaltung, Synchronisation und den Datenschutz sowie den Zugriff auf die Daten unglaublich einfach, bei einer Kostenersparnis gegenüber herkömmlicher Dateispeicherung von bis zu 70 %."

Wenn Sie sich näher darüber informieren möchten, wie Nasuni dezentralisierten Unternehmen, einschließlich Fertigungs- und Industrieunternehmen, hilft, die Themen Datenfreigabe und Datenschutz in der Cloud anzugehen, und eine schnelle, effiziente Zusammenarbeit von Teamcenter-Implementierungen unterstützt, lesen Sie bitte unsere case studies.

Informationen zu Nasuni

Nasuni bietet moderne Dateispeicherung in der Cloud, basierend auf dem weltweit führenden Cloud-first-Dateisystem. Nasuni ist ein Cloud-Ersatz für traditionelle Network Attached Storage (NAS) und Dateiserver-Silos. Nasuni konsolidiert Datendateien mit sofort erweiterbarem Cloud-Speicher zum halben Preis. Nasuni vereinfacht die IT-Administration dramatisch, indem es die Notwendigkeit und die Komplexität herkömmlicher Backup- und Disaster-Recovery-Infrastrukturen eliminiert. Mitarbeiter global führender Unternehmen verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus leicht auf Dateien zuzugreifen und diese weltweit auszutauschen. Zu den von Nasuni betreuten Sektoren gehören Fertigung, Bauwesen, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und Behörden des öffentlichen Sektors. Die Unternehmenszentrale von Nasuni hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts, und erbringt Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus. Für weitere Informationen besuchen Sie www.nasuni.com.

Links zu sozialen Medien

Rückfragen & Kontakt:

Justine Boucher

Metis Communications

nasuni @ metiscomm.com

Waters Agency

Maria Loupa

Tel.: +44 (0)7591 004 738

Nasunipr @ watersagency.com

Logo - mma.prnewswire.com/media/391402/Nasuni_Logo.jpg