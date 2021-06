"Die Politik-Insider" auf PULS 24: Sollen Kinder und Jugendliche die Corona-Impfung bekommen?

Bei Gundula Geiginger diskutieren heute um 21:30 Uhr Umweltmediziner und Public-Health-Experte Hans-Peter Hutter und Wissenschaftsjournalist und Dokumentarfilmer Bert Ehgartner.

Wien (OTS) - In dieser Woche läuft in Wien die Eltern-Kind-Impfung an und auch in anderen Bundesländern können sich Jugendliche bereits impfen lassen. Das Vorgehen ist nicht ganz unumstritten, kritisiert doch die ständige Impfkommission in Deutschland das Drängen auf eine COVID-Impfung für 12-16-Jährige – ganz im Gegensatz zum österreichischen Impfgremium, das sich für die Verabreichung der Vakzine ausspricht.

Wie steht es um die Nutzen-Risiko-Abwägung? Wie kommt es zu den unterschiedlichen Empfehlungen? Und brauchen wir zum Schutz unserer Kinder auch in gewissen Bereichen eine Impfpflicht?

Bei Gundula Geiginger diskutieren Umweltmediziner und Public-Health-Experte Hans-Peter Hutter und der Wissenschaftsjournalist und Dokumentarfilmer Bert Ehgartner. Auf PULS 24, um 21.30 Uhr.

