Einladung zu Aktion Ballhausplatz zur hohen Schweine-Sterblichkeit auf Vollspaltenboden

Morgen Mittwoch werden Tierschützer:innen im Schweinekostüm einen Die-In vor dem Bundeskanzleramt veranstalten – Studie zeigt, dass bis zu 25 % auf Vollspaltenboden sterben

Wann: Mittwoch 23. Juni 2021, ab 10:30 Uhr

Wo: Ballhausplatz 1010 Wien, vor dem Bundeskanzleramt



Während die Bundesregierung die Lösung des Problems Vollspaltenboden vor sich her und nun in den Herbst schiebt, sterben die Schweine. Und zwar bis zu 25 % noch vor der Schlachtung an den miesen Bedingungen dieser Haltungsform, wie eine Studie, die den Vollspaltenboden mit Stroh und Weide vergleicht, zeigt. Der Die-In ist eine Aktionsform, die auf Martin Luther King und seine Bürgerrechtsbewegung gegen die Unterdrückung von Menschen mit schwarzer Hautfarbe in den Südstaaten der USA zurückgeht. Dabei fallen die Aktivist:innen alle gleichzeitig um und symbolisieren den massenhaften Tod.

Die-In am Ballhausplatz

Datum: 23.06.2021, 10:30 - 11:00 Uhr

Ort: vor Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2, 1010 Wien, Österreich

Url: https://vgt.at/presse/news/2021/news20210622mn.php

