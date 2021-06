AVISO Donnerstag, 24.6.: Digitale Caritas-Pressereise in den Südsudan

Hungerhilfe zwischen Klimakrise, Kämpfen & Corona

Wien (OTS) - Weltweit leiden 690 Millionen Menschen an chronischem Hunger. Im Zuge einer digitalen Pressereise in den Südsudan zeigt die Caritas, wie die Menschen aktuell mit drei Krisen gleichzeitig fertig werden müssen - und wie die Caritas gemeinsam mit Partner*innen vor Ort dabei unterstützt, Ernährungssicherheit für alle Menschen zu erreichen.

Im Rahmen der Pressereise werden Einblicke in die Lebensrealitäten der Menschen im Südsudan und in die Arbeit der Helfer*innen vor Ort geboten. Außerdem: Im Rahmen separater Breakout-Sessions können Sie mit Helfer*innen und Expert*innen zu verschiedenen Themen sprechen: Warum hat der Hunger durch Corona weltweit zugenommen? Wie sieht die Versorgung mit Impfstoffen in Entwicklungsländern aus? Wie sieht die Arbeit der Helfer*innen im Südsudan aus? Und was braucht es darüber hinaus - Stichwort globale Anstrengungen auf und die Rolle Österreichs.

Folgende Gesprächspartner*innen stehen u.a. zur Verfügung:

Caritas Österreich: Präsident Michael Landau, Auslandshilfe-Generalsekretär Andreas Knapp, Leiterin für Entwicklungszusammenarbeit Helene Unterguggenberger

Annelies Vilim, AG Globale Verantwortung



Außerdem: Helfer*innen und Expert*innen aus dem Südsudan:

Bischof Paride Taban, Friedensdorf Kuron

Victoria Yotoma, Nile Sisters & Network for Civil Society

Bertram Kuol, Saint Vincent de Paul Society South Sudan

Digitale Caritas-Pressereise in den Südsudan: Hungerhilfe zwischen Klimakrise, Kämpfen und Corona

Caritas Präsident Michael Landau, Auslandshilfe-Generalsekretär Andreas Knapp, langjährig erfahrene Helfer*innen sowie Expert*innen aus dem Südsudan bieten Einblicke in die Lebensrealitäten der Menschen und in die Arbeit der Helfer*innen vor Ort. Außerdem stehen sie für Gespräche in separaten Breakout-Rooms zur Verfügung: Wie sieht die Hungerhilfe im Südsudan aus und können wir den Hunger besiegen?

Datum: 24.06.2021, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Zoom-Link folgt nach Anmeldung an melanie.wenger-rami @ caritas-austria.at oder 0664 82 66 920

Zoom, Österreich

