IP Österreich ist Klimaschutzpartner der Green GRP Initiative und startet erste klimaneutrale Kampagne

Wien (OTS) - Der crossmediale Reichweitenvermarkter IP Österreich nimmt als Klimaschutzpartner an der Green GRP Initiative von Mediaplus und Climate Partner teil und bietet seinen Kunden die Möglichkeit, Emissionen, die durch die Ausspielung von Werbekampagnen verursacht werden, durch Investitionen in ausgewählte Klimaschutzprojekte auszugleichen. Die erste klimaneutrale Werbekampagne der IP Österreich stammt aus dem eigenen Haus und investiert in nachhaltige Entwicklung im Alpenraum.

Claudia Schabata, Head of Marketing and Innovation: “Nach unserer internen und programmlichen Tatkraft zum Thema Umweltschutz, ist die Teilnahme an der Green GRP Initiative der nächste logische Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und nachhaltiges Werben. Wir möchten jedoch nicht nur unseren Kunden die Möglichkeit bieten einen Umweltbeitrag zu leisten, sondern gestalten auch unsere eigenen Kampagnen klimaneutral. Die Erste startet am Freitag, den 18. Juni und macht passenderweise auf unsere nachhaltigen Werbemöglichkeiten aufmerksam.“

Um den Green GRP, also den CO2 Ausstoß einer Werbekampagne zu berechnen, wählt man das Werbemedium und die Frequenz der Werbeeinblendung. Das Ergebnis zeigt die entstandenen Emissionen in Kg und die Kompensationskosten, welche in ausgewählte Klimaschutzprojekte von Climate Partner im Bereich Wasserkraft, Waldschutz, sauberes Trinkwasser, Meeresschutz, Solarenergie uvm. investiert werden.

Über die IP Österreich:

IP Österreich ist ein führender crossmedialer Reichweitenvermarkter und bedient mit seinem gattungsübergreifenden Portfolio die steigende Nachfrage nach Multichannel Vermarktungsangeboten am österreichischen Markt. Das Angebot der IP Österreich beinhaltet neben TV - linear und non linear, Addressable TV, Connected TV, Digital-Out-Of-Home, Influencer Marketing auch ein hochwertiges Online Portfolio mit Display und Video sowie den digitalen Produkten der Mediengruppe RTL sowie Gruner & Jahr.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Renner

katharina.renner @ ip.at

PR & Kommunikation

IP Österreich