Neue Geschäftsführerin bei QUESTER

Wien (OTS) - Mit Anfang September übernimmt Mag. Barbara Bernsteiner die Geschäftsführung bei QUESTER. Sie definiert die digitale Transformation, die nachhaltige Entwicklung und Unternehmenssteuerung sowie die verstärkte Kundenfokussierung als ihre zentralen Ziele.

Vor ihrem Einstieg bei QUESTER sammelte die gelernte Betriebswirtin umfangreiche Erfahrungen in unterschiedlichen Unternehmen (Maersk, Marionnaud und Birner). Bei QUESTER begann Barbara Bernsteiner als Finance Director im Frühjahr 2020, als in Österreich die Pandemie gerade volle Fahrt aufnahm: „Diese Phase war herausfordernd, denn der Lockdown hat uns alle jeden Tag aufs Neue gefordert, und ich musste das Unternehmen sehr rasch in all seinen Details kennenlernen. Meine langjährige Erfahrung in Führungsfunktionen bei Groß-Handelsunternehmen war dabei sehr hilfreich.“ Passend zum absolvierten Universitätslehrgang „Digital Corporate Governance“ an der Donauuniversität Krems verantwortet Barbara Bernsteiner als Finance Director seit Mai 2020 zusätzlich den Bereich Digital & Transformation.

Ab 1. September wird die gebürtige Niederösterreicherin an der Spitze des Baustofffachhändlers stehen. Sie folgt in dieser Position Mag. René Rieder nach, der dem Ruf im BME-Konzern nach Deutschland folgt. Er wird bei Bauking in der Rolle des Vice President Commercial & Development als dritter Geschäftsführer bestellt.

Barbara Bernsteiner hat sich für ihre neue Aufgabe bereits viel vorgenommen: „ Die digitale Transformation wird auch für QUESTER zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Das bedeutet manchmal auch, die Komfortzone zu verlassen und neue Wege zu beschreiten. Dabei dürfen wir die Kundenorientierung als Schlüssel zum Erfolg nie aus den Augen verlieren !“ Darüber hinaus wird Barbara Bernsteiner das Grüne Q! als Zeichen der Nachhaltigkeit und Teil des täglichen Tuns weiter in den Mittelpunkt rücken. All diese Ziele verfolgen sie und das QUESTER-Führungsteam im Einklang mit den Werten der Building Materials Europe (BME), die das Unternehmen 2019 übernommen hat. Barbara Bernsteiner: „ Unsere Werte sind sehr klar und sehr gut gewählt – vor allem für die Situation, in der sich das Unternehmen befindet. Sie geben uns einen guten Rahmen: Sich etwas zu trauen, etwas anders zu machen, ist genauso relevant wie die gemeinsame Umsetzung mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der respektvolle Umgang miteinander .“

Mit Mag. Barbara Bernsteiner an der Spitze des Baustoffhändlers setzt das Unternehmen Quester und die BME Gruppe einen weiteren Fokus auf Diversity. Sie definiert ihre neue Rolle so: „ Als Geschäftsführerin verstehe ich mich als Mittlerin mit dem Blick auf das Wesentliche. Dabei ist es mir sehr wichtig, authentisch zu bleiben, gemeinsam mit MitarbeiterInnen Ziele zu erreichen und Aufgaben mit Leidenschaft zu erledigen. Somit ist es auch möglich, den Wandel aktiv mitzugestalten .“

