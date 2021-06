ORF III am Mittwoch: Premieren „Heimat Österreich: Leben im Gesäuse“ und „Land der Berge: Bergbauernleben – Der Sommer“

Außerdem: „Bergbauern: Beim Oberbichler in Osttirol“, „Klaus Eckel: Zuerst die gute Nachricht“ und „DialogForum: Rebuilding Society“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Mittwoch, dem 23. Juni 2021, im Hauptabend ein Premieren-Doppel im Einklang mit der Natur: „Heimat Österreich“ erzählt in einer neuen Doku vom „Leben im Gesäuse“ im traumhaften Nationalparkgebiet. „Land der Berge“ zeigt danach Teil zwei des neuen Vierteilers „Bergbauernleben – Der Sommer“. Bereits um 8.25 Uhr: ein „DialogForum“ zum Thema „Rebuilding Society“. Anschließend um 9.30 Uhr meldet sich „ORF III AKTUELL“ mit einem umfassenden Nachrichtenüberblick. Im Vorabend setzt „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) die „ORF III Festivalinitiative“ mit einem Besuch des Theatersommers Haag fort.

Im Hauptabend zeigt „Heimat Österreich“ die ORF-III-Neuproduktion „Leben im Gesäuse“ (20.15 Uhr). Im steirischen Ennstal, dort, wo sich die Alpen noch einmal zu gewaltiger Größe auftürmen und die Enns den hohen Dachstein und den mächtigen Grimming hinter sich gelassen hat, öffnet sich ein imposantes Reich aus Fels und Wasser: das Gesäuse. Der Name bezeichnet das 16 Kilometer lange Flusstal zwischen Admont und Hieflau und stammt von dem gewaltigen Rauschen und Tosen des Wassers her, das von den steil aufragenden Felsenwänden widerhallt. Regisseur Wolfgang Winkler hat sich für diese Doku angesehen, wie die Eingesessenen hier leben und wie ihr Alltag im Einklang mit der Natur aussieht.

Anschließend erzählt „Land der Berge“ vom „Bergbauernleben – Der Sommer“ (21.05 Uhr). Im zweiten Teil des neuen Dokuvierteilers von Stefan Pichl leitet die Sonnenwende das zweite Quartal ein. Das Hofleben ist von Gästen, aber auch von der Heuernte bestimmt. Meist ist der erste Schnitt Anfang Juli, nur am Frienerhof in der Ramsau wird schon im Spätfrühling gemäht. Oben auf den Luggauer Bergwiesen in Kärnten überwacht Mario Lugger die Biodiversität, dort sind auch die Jungtiere und Mutterkühe auf Sommerfrische. Die Sonnenschweine am Kitzbüheler Horn grunzen währenddessen den Wilden Kaiser an, und die Alpakas verspeisen schwer zugängliche Grashalme. Wolle liefern die Tiere mit Ursprung in den südamerikanischen Anden ebenfalls, und nebenbei erfreuen sich Gäste an ihrem friedlichen Gemüt. In Fusch in Salzburg bleibt die Wiese nach dem ersten Schnitt ein Wildblumenparadies für Bienen und Schmetterlinge. Die Rosenblüten werden geerntet und zu frischen Produkten verarbeitet, die den Gästen des Rosenwagens dann beim Rosenfrühstück serviert werden. Danach zeigt „Land der Berge“ die Doku „Bergbauern: Beim Oberbichler in Osttirol“ (21.55 Uhr) aus 2012.

Sommerkabarett steht abschließend um 22.30 Uhr auf dem Programm: ORF III zeigt „Klaus Eckel: Zuerst die gute Nachricht“ über die Irrungen unserer Zeit, die Absurdität des Alltags und die Tücken der Geräte.

