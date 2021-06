Samstag, 26. Juni 2021, ab 10.00 Uhr: 45. Ordentlicher Bundesparteitag der SPÖ in Wien

SPÖ-Bundesparteitag unter dem Motto „Sozial. Demokratisch. Gerade jetzt.“ in der Messe Wien

Wien (OTS/SK) - Am Samstag, 26. Juni 2021, hält die SPÖ ihren 45. Ordentlichen Bundesparteitag unter dem Motto „Sozial. Demokratisch. Gerade jetzt.“ in der Messe Wien, Halle A, ab. Im Mittelpunkt des Parteitags stehen u.a. die Rede von Bundesparteivorsitzender, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner (um ca. 10.30 Uhr), die Wahl des Bundesparteivorstands und des SPÖ-Bundesparteipräsidiums sowie die Vorstellung und Diskussion der Anträge. ****

Zeit: Samstag, 26. Juni 2021, 10.00 Uhr, Einlass ab 8.30 Uhr

Ort: Messe Wien – Halle A, 1020 Wien, U-Bahn-Linie U2,

Station „Messe Prater“

Die Veranstaltung wird live unter www.parteitag-spoe.at übertragen.

Wir laden die Kolleg*innen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen sehr herzlich zum 45. Ordentlichen Bundesparteitag ein.

Bitte beachten Sie folgende Zutrittsbestimmungen für die Medienteilnahme:

Für die Veranstaltung gilt ausnahmslos die 3-G-Regel („geimpft, getestet oder genesen“). Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist eine vollständige Akkreditierung der Medienvertreter*innen (Redakteur*innen, Fotograf*innen, Kameraleute, Tontechniker*innen etc.) unter SPOePressedienst @ spoe.at bis heute Dienstag, 22. Juni 2021, unbedingt erforderlich! Bitte geben Sie uns auch unbedingt Ihren technischen Bedarf (Übertragungswagen, Kameras, Strom etc.) bekannt, um sicherzustellen, dass die Infrastruktur für Ihre Berichterstattung bestmöglich organisiert ist. Die COVID-Präventionsmaßnahmen der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle für den Bundesparteitag sowie Informationen zu Parkmöglichkeiten werden den angemeldeten Medienvertreter*innen per E-Mail zugesendet.

Aufgrund der notwendigen Kontrollen bitten wir Sie, möglichst früh beim Check-in für die Medienvertreter*innen zu erscheinen. Dieser ist ab 8.30 Uhr geöffnet.

Während der gesamten Veranstaltung gilt FFP2-Maskenpflicht sowie die Einhaltung des Mindestabstandes von einem Meter.

