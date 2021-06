Campus Wien Academy und ÖAPV starten Zertifikatsprogramm Public Affairs

Wien (OTS) - Public Affairs werden auch als die "Außenpolitik" eines Unternehmens bzw. einer Organisation bezeichnet. Sie dienen dazu, die Beziehungen von Unternehmen und Verbänden gegenüber ihrem Umfeld zu organisieren und zu verbessern, um die Unternehmer*innen-, Mitarbeiter*innen- oder Mitgliederinteressen im politischen Umfeld zu vertreten und zu vermitteln. Die Campus Wien Academy bietet in Kooperation mit dem Fachbereich Angewandte Politikwissenschaft der FH Campus Wien sowie der österreichischen Public Affairs Vereinigung erstmals ein an der Berufspraxis orientiertes Zertifikatsprogramm (15 ETCS) in Österreich an. Start ist im Oktober 2021.

Außenbeziehungen strategisch managen

Public Affairs sind das strategische Management der Außenbeziehungen eines Unternehmens oder einer Organisation an der Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie dienen dazu, die Beziehungen von Unternehmen und Verbänden gegenüber ihrem Umfeld zu organisieren und zu verbessern, um die Unternehmer*innen-, Mitarbeiter*innen- oder Mitgliederinteressen im politischen Umfeld zu vertreten und zu vermitteln. Public Affairs können den Handlungsspielraum des Unternehmens oder der Organisation erhalten bzw. vergrößern und potenziell negative Auswirkungen der Aktivitäten von Politik und Gesellschaft begrenzen. Teilbereiche der Public Affairs sind Lobbying, Government Relations, CSR, Issue- und Stakeholder-Management und Reputation Management.

"Als ÖPAV liegt uns die Weiterentwicklung junger Kolleg*innen ganz besonders am Herzen. Es braucht daher eine solide Basisausbildung, damit diese bestens vorbereitet sind, um in unserem Berufsfeld ihren Weg zu gehen. Daher handelt es sich hier um eine praxisorientierte Ausbildung mit exzellenten Lehrenden", betont Peter Köppl, Präsident der ÖPAV und verweist damit auf die Top-Lehrenden im Programm, wie Nicole Bäck-Knapp, Petra Bernhardt, Gerald Ganzger, Sören Haar, Peter Hajek, Ronald Pichler und Tobias Rieder.

„Berufseinsteiger*innen, junge Mitarbeiter*innen aus Agenturen, Unternehmen, Kammern, Verbänden, NGO etc. sowie Interessierte, die in die Public Affairs-Branche ein- oder umsteigen wollen, sollen im Rahmen des Zertifikatsprogramms eine solide Grundausbildung für diesen Beruf erhalten", beschreibt Franz Gatterer, Leiter der Campus Wien Academy, die Zielsetzung dieser Weiterbildung.

"Public Affairs ist ein höchst anspruchsvolles Berufsfeld. Public Affairs Practitioner müssen politische Prozesse deuten können und auf dieser Basis erfolgreiche Public Affairs Strategien planen. Daher erwerben die Teilnehmer*innen in diesem Zertifikatsprogramm grundlegende Kenntnisse zu Instrumenten und Methoden von modernem Public Affairs Management für die Umsetzung in Ihrem beruflichen Alltag", so Peter Grabner, Leiter des Fachbereichs Angewandte Politikwissenschaft im Department Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik der FH Campus Wien.

Anmeldung bis 18. September 2021 möglich

Das Zertifikatsprogramm startet am 9. Oktober 2021. Anmeldungen sind bis 18. September unter dem folgenden Link möglich: Anmeldung Zertifikatsprogramm Public Affairs

Über die Kooperationspartner:

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit rund 7.000 Studierenden an fünf Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in derzeit neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.fh-campuswien.ac.at/pressroom

Campus Wien Academy

Die Campus Wien Academy ist Teil der FH Campus Wien, University of Applied Sciences, der größten Fachhochschule Österreichs und erweitert das Studienprogramm sowie das akademische Weiterbildungsprogramm der Fachhochschule. Das traditionelle Lehrportfolio für den tertiären Markt und das Portfolio für den Weiterbildungsmarkt bilden so ein in sich geschlossenes Produktportfolio auf akademischem Niveau. Die Campus Wien Academy ist an der Schnittstelle von Hochschulbildung, Erwachsenenbildung und beruflicher Weiterbildung angesiedelt. Aufbauend auf diesem Portfolio und den Kernkompetenzen der sieben Departments der Fachhochschule entwickelt sie innovative und flexible Weiterbildungsangebote und Umschulungen. Die Campus Wien Academy antwortet so auf die kurzfristigen und langfristigen Herausforderungen des lebensbegleitenden Lernens von Menschen und Organisationen. www.campusacademy.at

Österreichische Public Affairs Vereinigung (ÖPAV)

Die österreichische Public Affairs Vereinigung vertritt Public Affairs-Verantwortliche in Unternehmen, Verbänden und NGOs genauso wie selbständige Public Affairs-Berater*innen.

Rückfragen & Kontakt:

FH Campus Wien

Mag.a Petra Razenberger

Unternehmenskommunikation

+43 1 606 68 77-6404

petra.razenberger @ fh-campuswien.ac.at

www.fh-campuswien.ac.at



DI Franz Gatterer, MBA

Campus Wien Academy

Favoritenstraße 226, 1100 Wien

academy @ fh-campuswien.ac.at

www.campusacademy.at