riz up Gründerzentrum Hollabrunn feiert 20 Jahre: Ein Blick in die Zukunft!

Wilfing, Danninger: Niederösterreich ist ein guter Boden für Unternehmensgründungen

St.Pölten (OTS) - „Die individuelle und gezielte Unterstützung für alle Gründerinnen und Gründer ist mir wichtig: Darum setzen wir auf professionelle Begleitung durch riz up, unsere Gründeragentur des Landes, und auf unser Gründerzentrum hier in Hollabrunn“, sagte Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger anlässlich der Feier zu 20 Jahre riz up Hollabrunn. Und ergänzte: „Niederösterreich ist ein Unternehmerland und Gründerland und ich freue mich, dass wir hier in Hollabrunn so erfolgreich die jungen Unternehmen unterstützen können“.

„Heute schon an Morgen denken! Genau das macht unsere Landesorganisation riz up täglich bei der Begleitung der kommenden Unternehmergenerationen. Damit ist das riz up ein wesentlicher Faktor für die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung des Weinviertels in den vergangenen 20 Jahren“, so Landtagspräsident Karl Wilfing in seinen Grußworten. Das riz up Gründerzentrum Hollabrunn wurde 2001 eröffnet, auf über 1.000 Quadratmetern finden sich Werks- und Lagerräumlichkeiten genauso wie eine eigene Halle mit Büroflächen. Das riz up Team steht sowohl vor Ort als auch für den gesamten Bezirk Hollabrunn kostenlos für Beratungen und Coachings zur Verfügung.

Gemeinsam mit Bürgermeister Alfred Babinsky, riz up Geschäftsführerin Petra Patzelt, Landtagsabgeordneten Richard Hogl, regionalen Kooperationspartnern und geladenen Mietern und Gästen blickte Landesrat Danninger auf 20 erfolgreiche Jahre im riz up Hollabrunn, auf die herausfordernde Corona-Zeit und vor allem auch in die Zukunft: „Niederösterreich erholt sich aktuell schneller von der Krise als viele andere Regionen Österreichs und auch Europas. Ich bedanke mich bei der Stadt Hollabrunn für die gute Zusammenarbeit und bin zuversichtlich, dass wir alle gemeinsam wieder durchstarten und den blau-gelben Wachstumsmotor zünden“.

Einblicke in ihre persönliche Unternehmensgeschichte gaben bei der Feier gleich vier riz up Kundinnen und Kunden: So erzählte Reinhard Indraczek, der mit seiner ersten Firma einer der ersten Mieter im riz up Gründerzentrum Hollabrunn war, von seiner Erfahrung als Unternehmens- und Exportberater und von seinem kontinuierlichen Austausch mit seinem riz up Berater Gerhard Supper. Die Hollabrunner Musikerin und Grafikerin Katrin Schwingenschlögl begeistert nicht nur mit ihrer Band sunny hills, sondern auch durch ihre Firma Musicvisions mit nationalen und internationalen Produktionen. Martina Jordan informierte, dass sie sich im Frühjahr 2021 als Spezialistin für Wirbel- und Gelenkskorrektur nach der Dorn-Breuss Methode mit Hilfe vom riz up selbstständig gemacht hat.

