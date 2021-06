jö-ssas! Die Tiroler sind die fleißigsten Schmierer

Aktuelle Zahlen des jö Bonus Clubs zeigen Nachholbedarf beim Sonnencreme-Einsatz in Oberösterreich und der Steiermark

Wien (OTS) - Mit dem jö-ssas! Trendradar hat der jö Bonus Club ein neues Format etabliert, welches lustige, wissenswerte und teils kuriose Fakten der Österreicherinnen und Österreicher vor den Vorhang holt. Die aktuellen jö-ssas!-Auswertungen zum Thema Sonnencreme ergeben: Vor allem die Tiroler nehmen den Sonnenschutz sehr ernst. Jeder dritte Tiroler kauft regelmäßig Sonnencreme. Nachholbedarf gibt es im Bundesländervergleich in Oberösterreich und der Steierermark, wo nur jedes siebente jö Mitglied auf ausreichend Sonnenschutz setzt. Bundesländerübergreifend ist erkennbar, dass vor allem ältere Bevölkerungsgruppen zu den Schlusslichtern beim Sonnencremeeinsatz zählen. Auch das veränderte Reiseverhalten infolge der Pandemie spiegelt sich im jö-ssas! Trendradar wider: Im vergangenen Winter wurde drei Mal weniger Sonnencreme verkauft als im Jahr davor.

Öffnet man den Kosmetikschrank einer Frau und schnappt sich ihren gesamten Sonnencreme-Vorrat, so würden damit vier Männer durch das gesamte Jahr kommen. Dass Sonnenschutz ein klares Frauenthema ist, zeigen die Auswertungen des ersten jö-ssas! Trendradars: Im vergangenen Jahr gaben die weiblichen jö Mitglieder insgesamt knapp drei Millionen Euro für Sonnencreme aus, Männer hingegen nur knapp 800.000 Euro. Große Unterschiede zeichnen sich auch in der Altersstruktur der Österreicher ab: Am bravsten schmieren Frauen und Männer im Alter von 40 bis 49 Jahren, dicht gefolgt von den 30- bis 39-Jährigen. Nur drei Prozent der Bevölkerungsgruppe über 80 Jahren greifen hingegen regelmäßig zum Schutz in Creme- oder Sprühform, zeigt der jö-ssas! Trendradar.

„Beim jö Bonus Club geht es um den Menschen und seine individuellen Bedürfnisse und Vorlieben“, so Geschäftsführer Mario Günther Rauch. Mit vier Millionen Mitgliedern und einer täglichen Nutzung von rund einer Million Mal ist jö das größte Kundenbindungsprogramm Österreichs. „Für jeden zweiten Österreicher ist jö der Begleiter durch den Alltag. Als ein solcher Begleiter wollen wir unseren Mitgliedern den Alltag nicht nur erleichtern, sondern ihnen auf jede denkbare Weise einen Mehrwert bieten“, sagt Rauch zum Bestreben des jö Bonus Clubs und Beweggrund des jö-ssas! Trendradars.

Tiroler in der Vorbildrolle

Der Blick auf das jö-ssas!-Bundesländer-Ranking zeigt, dass die Vorbilder im Bereich Sonnenschutz im Westen Österreichs zuhause sind. So werden bei jedem dritten Tiroler regelmäßig Produkte zum UV-Schutz über den Kassentisch gezogen – Ös sammeln inklusive. Vorarlberg und Salzburg haben es ebenfalls auf das Bundesländer-Podest geschafft und dürfen sich als vorbildliche Sonnenbader bezeichnen. Aufholen heißt es hingegen für die Oberösterreicher und die Steirer: Nur jedes siebente jö Mitglied investiert hier regelmäßig in den eigenen Sonnenschutz.

Wenig Bedarf während Corona-Winter

Wie sehr sich Corona auf das Reiseverhalten niederschlägt, verdeutlicht der jö-ssas!-Blick auf die kalten Monate: Im Winter 2020/21 wurde drei Mal weniger Sonnencreme gekauft als im Vorjahr, als der winterlicher Pistenspaß oder Fernreisen noch möglich und erlaubt waren.

Erwartungsgemäß hat auch das Wetter direkten Einfluss auf das Eincremeverhalten der Österreicher: Im Juni 2019, der als wärmster seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in die Geschichte einging, wurden so viele Sonnencremes gekauft wie in keinem anderen Monat oder Jahr davor. Konkret lagen die Verkaufszahlen 25 Prozent über dem Monatsdurchschnitt 2019. Im Juni des Folgejahres, der überdurchschnittlich nass und trüb war, legten rund 65 Prozent weniger Österreicher einen Sonnenschutz in ihren Einkaufswagen als im Jahr davor.



jö-ssas! Sonnencreme auf einen Blick:

Bundesländer-Ranking zur Sonnencreme-Nutzung in absteigender Reihenfolge: Tirol (29,7 Prozent), Vorarlberg (25,8 Prozent), Salzburg (20,9 Prozent), Kärnten (20 Prozent), Burgenland (15,8 Prozent), Niederösterreich (15,7 Prozent), Wien (15,5 Prozent), Steiermark (14,3 Prozent), Oberösterreich (14,2 Prozent).

Altersgruppen-Ranking in absteigender Reihenfolge: 40-49 Jahre, 30-39 Jahre, 50-59 Jahre, 20-29 Jahre, 60-69 Jahre, 70-79 Jahre, 80+ Jahre, 16-19 Jahre.



