ÖVP-Mandl zu Besuch von Präsidentin Osmani: "Kosovo kann Silicon Valley Europas werden"

Mandl lädt zu freundschaftlichem Austausch mit Vjosa Osmani, Staatspräsidentin der Republik Kosovo, ins Haus der EU in Wien

Wien (OTS) - "Die Republik Kosovo hat wie die anderen fünf Westbalkanstaaten noch manche Herausforderungen auf dem Weg in Richtung Europäische Union zu bewältigen – etwa beim Kampf gegen Korruption. Und dieser jüngste Staat Europas verfügt über beachtliche Zukunftschancen: Besonders im Kosovo gibt es viele junge IT-Fachleute, die heute schon viel beitragen und die in Zukunft den entscheidenden Unterschied in der wirtschaftlichen Entwicklung des Kosovo machen können. Aufgrund der Bevölkerungsstruktur, der Kraft der jungen Kosovarinnen und Kosovaren und des enormen Wachstumspotenzials kann der Kosovo so etwas wie das Silicon Valley Europas werden", sagt Lukas Mandl, Außenpolitiksprecher der ÖVP im Europaparlament, Kosovo-Beauftragter der Europäischen Volkspartei sowie Gründer und Präsident der Österreichisch-Kosovarischen Freundschaftsgesellschaft, der die kosovarische Staatspräsidentin Vjosa Osmani heute, Dienstag, im Haus der EU in Wien willkommen heißt.

Bei dem freundschaftlichen Austausch auf Mandls Einladung am Rande des Staatsbesuchs von Osmani in Österreich thematisieren die Teilnehmenden "unter anderem den EU-Integrationsprozess, der diese Woche auch im Europäischen Rat in Brüssel auf der Tagesordnung steht, den Dialog zwischen Kosovo und Serbien, die anstehenden Reformen in der Republik Kosovo sowie die Zukunftsperspektiven für die Bürgerinnen und Bürger des Kosovo. Selbstverständlich werden wir auch ein kräftiges Zeichen für die längst fällige Visaliberalisierung für den Kosovo setzen", sagt Mandl. Unter den rund zwei Dutzend Teilnehmenden an der Veranstaltung im Haus der EU sind der Nationalratsabgeordnete Helmut Brandstätter, die ehemalige Europa-Abgeordnete und Staatssekretärin Ulrike Lunacek, der ehemalige Verteidigungsminister Friedhelm Frischenschlager, der Direktor der Wiener Ärztekammer, Thomas Holzgruber, und der ehemalige langjährige Präsident der Jungen Industrie, Andreas Wimmer. (Schluss)

