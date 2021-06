Innenminister empfängt Polizei-Spitzensportlerinnen und -sportler

Nehammer dankt Athleten für Leistungen und verabschiedet Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmer – Vorbild auch bei Zusammenhalt, insbesondere in Krisenzeiten sehr wichtig

Wien (OTS) - „Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sind wichtige Botschafter für die Marke ‚Polizei‘ – sie tragen mit ihren Siegen, ihren positiven Auftritten und Interviews sowie ihrem sozialen Engagement wesentlich zum positiven Image der Polizei in der Bevölkerung bei“, sagte Innenminister Karl Nehammer bei einem Empfang der Athletinnen und Athleten am 22. Juni 2021 in Wien. Insbesondere die Corona-Krise habe gezeigt, dass in solchen Krisenzeiten ein Zusammenhalten wichtig sei – unsere Athletinnen und Athleten würden auch hier mit positivem Beispiel vorangehen, ergänzte der Innenminister.

„Gerade die vergangene Wintersaison hat gezeigt, wie leistungsstark die österreichische Polizei ist“, sagte Nehammer. „Leider sind einige Athletinnen und Athleten verletzungsbedingt ausgefallen, Franz-Josef Rehrl, Ricarda Haaser, Christoph Krenn oder Elisabeth Reisinger, ihnen möchte ich Kraft zusprechen und viel Erfolg für die Vorbereitung auf Olympia 2022 wünschen.“

Verabschiedung für Olympia 2022

Die Olympischen Sommerspiele 2020 sind die aktuellen Olympischen Sommerspiele und werden vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 in Tokio ausgetragen. Nehammer verabschiedete Christopher Rothbauer, Polizeischüler und Schwimmer, der sich für Olympia qualifizieren konnte, stellvertretend für alle anderen Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmer. „Ich wünsche allen Sportlerinnen und Sportlern viel Glück und erfolgreiche Spiele in Tokio“, sagte der Innenminister.

Bei der Ehrung und Verabschiedung anwesend waren die Wintersportlerinnen und -sportler Elisabeth Aigner, Clemens Aigner, Katrin Beierl, Marc Digruber, Tobias Eberhard, Nadine Fest, Ricarda Haaser, Christoph Krenn, Nikolaus Leitinger, Mirjam Puchner, Franz-Josef Rehrl, Elisabeth Reisinger, Ramona Siebenhofer, Tamara Tippler, Daniela Ulbing sowie Trainer Harald Rodlauer und der Schwimmer Christopher Rothbauer.

Spitzensport im Innenministerium

Sport habe im Innenministerium einen besonderen Stellenwert, betonte Nehammer. „Und die Förderung des Spitzensports hat eine lange Tradition, sie ist als duales System aufgebaut. Das bedeutet, dass die sportliche und berufliche Karriere optimal aufeinander abgestimmt werden können." Einerseits biete das Innenressort Athletinnen und Athleten eine fundierte Berufsausbildung, andererseits "werden Wettkämpfe und Trainings gefördert, damit bestmögliche Leistungen erbracht werden können."

