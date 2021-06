ÖÄK: Trauermarsch als Protest gegen die erfolgten massiven Eingriffe in den Zuständigkeitsbereich der Ärztekammer am 23.6.2021 in Wien

Eingriffe vor allem in Ausbildungsfragen – Pressekonferenz im Anschluss an den Trauermarsch.

Wien (OTS) - Ein bewährtes System wird mit einer Novelle des Ärztegesetzes zu Grabe getragen: Während bislang Ärztinnen und Ärzte die Rahmenbedingungen für die Ärzteausbildung kompetenterweise selbst festgelegt haben, werden das in Zukunft medizinfremde Landesbehörden übernehmen. Statt Ärztinnen und Ärzten werden nun Beamtinnen und Beamte darüber entscheiden, an welchem Standort wie viele Ärztinnen und Ärzte gleichzeitig in einer Abteilung ausgebildet werden. Statt einheitlichen Ausbildungsagenden werden in Zukunft die Bundesländer neun verschiedene Parallelsysteme mit Kriterien aufbauen, die über die Vergabe der Ausbildungsplätze entscheiden. Bei der Qualitätssicherung wurde Chaos geschaffen, indem man die Kompetenzen von der ÖÄK an den Bundesminister überträgt, der jetzt ein System aufbauen muss, obwohl es längst ein funktionierendes und bewährtes System gibt.

Protestmarsch mit anschließender Pressekonferenz



Die Österreichische Ärztekammer hat keinerlei Verständnis dafür, ein bewährtes System mutwillig zu zerstören und hat deswegen einen Trauermarsch als Protest gegen diese Maßnahmen organisiert. Der Trauermarsch startet morgen, Mittwoch, 23. Juni 2021, um 10.00 Uhr vor der Ärztekammer in Wien 1., Weihburggasse 10-12, und wird via Sozialministerium zum Tagungsort der Vollversammlung der Österreichischen Ärztekammer im Hotel Savoy, Wien 3., Rennweg 16, führen. Im Anschluss an den Trauermarsch und unmittelbar vor Beginn der Vollversammlung, in der über weitere Protestmaßnahmen beraten wird, findet eine Pressekonferenz mit dem Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer, Thomas Szekeres, statt, die voraussichtlich gegen 11.00 Uhr im Hotel Savoy hybrid beginnen wird.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, den Trauermarsch und die anschließende Pressekonferenz zu begleiten. Die Pressekonferenz wird auch online übertragen. Wir bitten um eine Anmeldung mit Bekanntgabe von persönlicher Anwesenheit oder Online-Teilnahme unter pressestelle@aerztekammer.at.

Die genaue Route des Protestmarsches:

1010 Wien, Weihburggasse 10-12 - Coburgbastei – Stubenbastei – Dominikanerbastei – Wiesingerstraße – Stubenring (äußere Ringseite) – Parkring – Schubertring – Schwarzenbergplatz – 1030 Rennweg 16.

