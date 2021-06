Marketagent mit ALC Österreich Award gekürt

2. Platz für die Marktforscher beim Austria’s Leading Companies Award in der Kategorie „National bis 10 Mio. Euro“

Wir bei Marketagent sind bis dato eigentlich mit einem maximal hellblauen Auge durch die Krise gerutscht und dürfen sogar auf einige geknackte Meilensteine und Erfolge im vergangenen Jahr zurückblicken: So überschritt unser Panel an befragungswilligen Konsumenten die 2-Millionen-Mitglieder-Grenze, wir konnten unsere Feld-Services auf inzwischen 75 Länder ausweiten und last but not least freuen wir uns natürlich sehr über die beiden ALC Awards. Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent

Baden (OTS/Marketagent) - Am 16. Juni wurden wieder Austria’s Leading Companies von der Presse, KSV1870 und PwC Österreich ausgezeichnet und jene Top-Unternehmen vor den Vorhang geholt, die den heimischen Wirtschaftsstandort nachhaltig prägen. „Der Wettbewerb Austria's Leading Companies ist kein Beauty-Contest. Es geht nicht um die Schönsten, und auch nicht unbedingt um die Größten – sondern es geht ausschließlich um die Besten: und das nachhaltig und objektiv.“, bringt Die Presse die Bedeutung des ALC Awards auf den Punkt.

Einmal mehr ist es auch den Online Markt- und Meinungsforschern von Marketagent gelungen, ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen: Nach dem 1. Platz in Niederösterreich, darf sich das Unternehmen nun über Platz 2 in der nationalen Wertung in der Kategorie der Top-Kleinbetriebe freuen. Übergeben wurde die Auszeichnung von Casinos Austria-Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner an Geschäftsführer Thomas Schwabl und Marketingleiterin Lisa Patek.



Geschäftsführer Thomas Schwabl über den Erfolg in unsicheren Zeiten

Zwar mussten wir im Jahr 2020 Umsatzeinbußen in der Höhe von 10 Prozent hinnehmen, konnten aber gleichzeitig das Betriebsergebnis leicht steigern. Das heißt, wir haben sehr kurzfristig auf die geänderten Rahmenbedingungen reagiert und unsere internen Prozesse optimiert, was uns das beste Betriebsergebnis unserer Firmengeschichte einbrachte. Wir mussten glücklicherweise keine*n einzige*n Mitarbeiter*in in Kurzarbeit schicken und suchen aktuell sogar vier neue Kolleg*innen. So blicken wir auch sehr zuversichtlich auf das heurige Jahr und wenn sich der Kurs der ersten fünf Monate fortsetzen lässt, wird auch 2021 erneut ein Rekordjahr werden.

Die Pandemie ist sicherlich ein massiver Digitalisierungsbeschleuniger und das hilft am Ende des Tages auch der Online Markt- und Meinungsforschung. Wir sind nun seit 20 Jahren darum bemüht, methodische Zweifler*innen von den Vorzügen von Digital Research zu überzeugen. Die letzten 1,5 Jahre haben nun auch die letzten Kritiker*innen davon überzeugt. In diesem Sinne: SHIFT HAPPENS!

