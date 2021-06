PCM TRIALS erweitert seine globale Präsenz mit einem europäischen Büro

Denver (ots/PRNewswire) - Die neue Niederlassung in London ermöglicht es dem führenden Anbieter von dezentralen klinischen Studien, Europa besser zu betreuen - zu einer Zeit, in der die weltweite Pandemie eine größere Nachfrage nach Dienstleistungen vor Ort schafft

PCM TRIALS, ein führendes Unternehmen beim Einsatz von Certified Mobile Research Nurses (CMRNs) für dezentralisierte klinische Studien, gab heute die Eröffnung seiner Londoner Niederlassung bekannt, um Biopharmaunternehmen und Contract Research Organizations (CROs), die Studien in ganz Europa durchführen, besser zu unterstützen. Obwohl das Unternehmen seit 2008 bereits viele klinische Studien in Europa durchgeführt hat, wird die neue Niederlassung die Arbeit in dieser Region der Welt noch besser unterstützen und auf die veränderten Präferenzen der Industrie für In-Home-Studien als Folge der COVID-Pandemie reagieren.

"Europa stellt ein wichtiges Zentrum der klinischen Forschung dar, weshalb wir ein Büro in Großbritannien eröffnet haben. Dieses Büro ermöglicht es uns, noch besser auf die Bedürfnisse unserer Forschungspartner in ganz Europa einzugehen", sagt Greg Austin, Präsident von Professional Case Management, der Muttergesellschaft von PCM Trials und seit über 30 Jahren Branchenführer bei der Bereitstellung von spezialisierter, häuslicher medizinischer Pflege.

Laut Austin ist die Eröffnung des neuen Büros in London nur der erste von vielen Schritten, die unternommen werden, um die zunehmend globale Natur der klinischen Studien zu unterstützen.

Seit mehr als einem Jahrzehnt hat PCM Trials mehr als 130 Sponsoren und Dutzende von CROs von seinem US-Hauptsitz in Denver, Colorado, aus effektiv betreut. Das Unternehmen hat dezentralisierte klinische Studien auf vier Kontinenten für mehr als 270 Protokolle in mehr als 30 verschiedenen Therapiegebieten durchgeführt.

Während das Unternehmen im Laufe der Jahre immer mehr Kunden bedient hat, verzeichnete es im letzten Jahr sein größtes Nachfragewachstum, als es die klinische Forschungsgemeinschaft während der COVID-Pandemie unterstützte. Während der Pandemie schloss PCM Trials 99,9 % der Besuche in Echtzeit ab.

"COVID hat die Gemeinschaft der klinischen Studien vor große Herausforderungen gestellt und eine Reihe von Studien dazu gezwungen, entweder verschoben oder abgesagt zu werden", sagte Austin. "Die Teilnehmer dieser klinischen Studien hatten aufgrund von COVID-bedingten Einschränkungen keinen Zugang zu den Studienzentren. Dieser erschwerte Zugang bedeutete, dass die Studien Gefahr liefen, die Protokolle nicht einzuhalten, was die Studiendaten hätte annullieren können. Da unsere CMRNs die Teilnehmer zu Hause oder am Arbeitsplatz besuchen, können wir unseren Partnern in der klinischen Forschung helfen, die Validität ihres Datensatzes zu erhalten."

Austin merkte an, dass die direkten klinischen Forschungsbesuche von PCM Trials auch eine größere Vielfalt an klinischen Studien ermöglichen, selbst wenn die Welt sich nicht inmitten einer Pandemie befindet. "Da wir effektiv eine vielfältigere Teilnehmerpopulation erreichen können, einschließlich Patienten aus ländlichen Gebieten und Minderheiten, helfen wir unseren Forschungspartnern, aussagekräftige Ergebnisse zu liefern, die auf ein breiteres Spektrum von Patienten anwendbar sind", sagte er.

"Während viele andere Anbieter von klinischen Studien ausschließlich Verträge mit externen Personalvermittlungsagenturen abschließen, haben wir unseren guten Ruf dadurch aufgebaut, dass wir unsere eigenen Krankenschwestern und -pfleger für die besonderen Anforderungen klinischer Studien und ihrer Teilnehmer einstellen und zertifizieren. Diese direkte Beziehung führt zu erhöhter Patientensicherheit, schnelleren Studienabschlüssen, größerer Datenspeicherung und Dateneinhaltung", so Austin.

Für weitere Informationen über PCM-Studien oder um eine Ausschreibung für eine bevorstehende Studie zu initiieren, senden Sie eine E-Mail an info @ pcmtrials.com.

Informationen zu den PCM-Studien : PCM Trials ist führend in der weltweiten Verlagerung hin zu dezentralen klinischen Studien, indem es klinische Forschung zu den Patienten bringt, wo und wann immer es für sie am bequemsten ist. PCM Trials rekrutiert, schult, zertifiziert und verwaltet direkt Certified Mobile Research Nurses (CMRNs), um sicherzustellen, dass jeder Besuch die höchsten Standards für Datenqualität und Patientenerfahrung erfüllt. Durch den Abbau von Teilnahmebarrieren unterstützen die mobilen Krankenschwestern von PCM Trials die Studienrekrutierung, -bindung, -adhärenz und -vielfalt. PCM Trials ist ein unabhängiges Unternehmen mit Hauptsitz in Denver, Colorado, und einer europäischen Niederlassung in Großbritannien, das seit 2008 mehr als 29.000 mobile Forschungsbesuche durchgeführt hat.

