VP-Schwarz: „Roter Zick-Zack-Kurs in der Corona-Politik schadet unserem Land“

SPÖ sollte Zeit bis zum Parteitag nutzen, um endlich parteiinterne Einigkeit herzustellen

Wien (OTS) - „Der andauernde rote Zick-Zack-Kurs in der Corona-Politik schadet unserem Land“, erklärt die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, bezugnehmend auf die ständigen Meinungsverschiedenheiten innerhalb der SPÖ, die nun in der Diskussion um die Maskenpflicht einmal mehr deutlich werden. „Einer innerparteilich derart zerrissenen Partei wie der SPÖ ist es schlicht und ergreifend unmöglich, ihrer politischen Verantwortung für Österreich in vollem Ausmaß gerecht zu werden. Wenn es von einer einzigen Partei zu einem aktuellen Thema stets fünf verschiedene Meinungen gibt, führt das in letzter Konsequenz zu Verunsicherung und Verwirrung in der Bevölkerung. Die SPÖ wäre gut beraten, die Zeit bis zum Parteitag am kommenden Wochenende zu nutzen, um endlich parteiinterne Einigkeit herzustellen“, so Schwarz abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/