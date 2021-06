ASFINAG Einladung: Medientermin mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl

Start der Sommerreise-Kampagne „Auffüllen statt Wegwerfen“

Niederösterreich (OTS) - Nach den Lockerungen und dem Impffortschritt steht nun ein Reisesommer bevor. Rechtzeitig zum Ferienstart startet die ASFINAG die Kampagne „Auffüllen statt Wegwerfen“. Die Initiative soll Plastikverpackungen reduzieren, Müll vermeiden, mehr nachhaltiges Bewusstsein schaffen und die Sicherheit auf Österreichs Autobahnen im Sommerreiseverkehr erhöhen.

Wie wir alle dieses Ziel erreichen können, präsentieren Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl mit Anschauungsbeispielen bei einem Medientermin am Rastplatz Kesselhof an der A 1 Westautobahn.





Wann: 24. Juni, 9:30 Uhr

Wo: Rastplatz Kesselhof, A 1 Westautobahn (in Fahrtrichtung Wien)

Hinweis: Von Osten kommend an der nächstgelegenen Anschlussstelle Böheimkirchen ausfahren, wieder in Richtung Wien auf die A 1 auffahren und beim Rastplatz Kesselhof ausfahren





Ihre Gesprächspartner:



Leonore Gewessler, Klimaschutzministerin

Hartwig Hufnagl, Vorstand der ASFINAG

Wichtige Informationen:

Die Veranstaltung findet im Freien statt, die Vorschriften hinsichtlich Corona werden selbstverständlich eingehalten.

Ausreichend Desinfektionsmittel sowie FFP2-Masken werden vor Ort sein.





