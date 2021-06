Junge Uni der IMC FH Krems vom 12. bis 16. Juli 2021 als Hybridveranstaltung

Krems (OTS) - Die Junge Uni der IMC FH Krems darf heuer unter strengen Sicherheitsmaßnahmen und als Hybridveranstaltung am Campus und online stattfinden. Von 12. bis 16. Juli 2021 können 150 Kinder und Jugendliche von 10 bis 13 Jahren wieder eine Woche in die Welt der Wissenschaft und Forschung eintauchen. Zusätzlich werden die Vorträge für alle, die online von zu Hause aus teilnehmen, gestreamt.

Große Freude, kleine Gruppen

Die Freude darüber, dass die Junge Uni wieder an der IMC FH Krems durchgeführt werden kann, ist natürlich groß. Trotzdem gilt auch bei uns: Sicherheit geht vor. Die Lehrveranstaltungen werden daher heuer nur vormittags und in kleinen Gruppen stattfinden. Zusätzlich gibt es das Angebot nicht nur vor Ort, sondern auch von Zuhause aus via Livestream an der Jungen Uni teilzunehmen.

Der Freitag, an dem normalerweise die große Junge Uni Sponsion stattfindet, ist heuer für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Virtual Day. So können die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern ihre Sponsion feiern.

Kleine Forscher ganz groß

Dieses Jahr steht die Junge Uni unter dem Motto „Young Scientists connected“. Die Nachwuchsforscherinnen und – forscher dürfen sich je nach Interesse für die Gruppen „Future Drivers“, „Sustainable Minds“, „Transformers“ oder „Design Thinker“ entscheiden und hier viel Spannendes und Neues lernen.

Eigenes Hygienekonzept

Ein eigenes Hygienekonzept wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Start der Jungen Uni zugeschickt. Ein negativer Corona-Test ist beispielsweise Pflicht, es besteht auch die Möglichkeit vor Ort am Campus einen Test durchzuführen.

Restplätze vorhanden – Schnell noch anmelden

Es gibt noch Restplätze für die Junge Uni, die Anmeldung ist unter www.jungeuni.at möglich.

