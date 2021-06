Moosbrugger heißt neuen Kärntner LK-Präsidenten Huber willkommen

LK vor großen Herausforderungen: Neue GAP-Regelungen, Klimawandel, Corona

Wien (OTS) - "Die Bäuerinnen und Bauern und ihre Interessenvertretung stehen vor großen Herausforderungen: Die Regeln der EU-Agrarpolitik werden derzeit neu geschrieben, der Klimawandel hat in den letzten Jahren zu enormen Schäden in Land- und Forstwirtschaft geführt und auch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie gilt es zu bewältigen. In dieser Situation braucht es eine starke, einige und schlagkräftige Landwirtschaftskammer. Heute wurde an der Spitze der LK Kärnten mit Siegfried Huber ein neuer Präsident angelobt, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, mehr Wertschöpfung auf die Höfe und mehr Wertschätzung der bäuerlichen Arbeit gegenüber zu erreichen. Ich darf ihn im Namen aller Landwirtschaftskammern herzlich willkommen heißen und ihm für die kommenden Herausforderungen nur das Beste wünschen", gratulierte Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammer (LK) Österreich, dem neuen Präsidenten der LK Kärnten, Siegfried Huber.

Gemeinsam mit der Gesellschaft

"Der neue Präsident sieht es als eine wichtige Aufgabe der Landwirtschaftskammer, aktiv auf die Gesellschaft zuzugehen und ihr die Vorteile einer bäuerlichen Familienlandwirtschaft zu kommunizieren. Wir werden ihn dabei voll und ganz unterstützen, denn eine erfolgreiche Land- und Forstwirtschaft braucht das Verständnis und die Unterstützung der Konsumentinnen und Konsumenten", ergänzte Moosbrugger.

Dank und Anerkennung an Mößler

"Johann Mößler hat sich drei Jahrzehnte lang äußerst erfolgreich in den Dienst der landwirtschaftlichen Interessenvertretung gestellt. Seine Herzensanliegen waren der Schutz des bäuerlichen Eigentums, die besondere Förderung der Jugend und der Ausbau der erneuerbaren Energie. Dafür gilt ihm unser Dank und unsere Anerkennung", hob Moosbrugger noch einmal die Verdienste Mößlers hervor und gratulierte dem scheidenden Präsidenten zur Verleihung der höchsten Auszeichnung der LK Kärnten. (Schluss)

