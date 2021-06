WK WIEN: Helge Haberzettl übernimmt Mandat der Grünen Wirtschaft in der Fachgruppe Werbung

Schreuder freut sich: »Es kommt geballte Kraft an KnowHow und Engagement«

Wien (OTS) - Helge Haberzettl übernimmt ein Mandat in der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Fachgruppenobmann-Stellvertreter Marco Schreuder: » Ich freue mich sehr, diese geballte Kraft an KnowHow und Engagement in der Fachgruppe willkommen zu heißen. Helge Haberzettl übernimmt als erfahrener Werber ein Mandat der Grünen Wirtschaft. Das finde ich großartig, denn Haberzettl ist ein hoch angesehener Werbe-Konzepter, CCA Mitglied, Vortragender in der Werbeakademie und bringt unglaublich viel Erfahrung mit. Er weiß, wo Chancen liegen, wie man die Kreativbranche in Wien stärken kann, und wo Probleme gelöst werden müssen.«

Helge Haberzettl nennt sein Motto »ganz einfach: Gute Werbung ist wie ein Heiratsantrag. Man sollte sich schon ein wenig sichtbare Mühe geben, die Gunst der Konsument:innen zu gewinnen. Macht man das nicht, entsteht Reklame und davon haben wir in Österreich im Moment entschieden zu viel. Das im besten Fall ändern zu helfen ist mein Auftrag.«



Haberzettl will sich auch politisch einbringen: "Wenn es um den Anspruch auf bzw. Regelung von Kinder- oder Bildungsgeld geht, befinden sich viele Ein-Personen-Unternehmer:innen in einem absoluten Vakuum. Stichwort Steuer- und Zuflussprinzip. Ich würde mich freuen, dabei zu helfen, dieses Vakuum mit Regeln zu füllen, die nachvollziehbar und nicht ausschließlich von Misstrauen geprägt sind. Dafür sollte eine Regierungspartei, die wie keine zuvor das Prinzip der Unschuldsvermutung ins Treffen führt, eigentlich offene Ohren haben."

» Mit Helge Haberzettl ist das Team der Grünen Wirtschaft in der Werbung bestmöglich aufgestellt, um alle Themenfelder und Unternehmensgrößen zu repräsentieren. «, zeigt sich Spartenobmann-Stellvertreterin und Grüne Wirtschaft Fraktionsvorsitzende Sonja Franzke zufrieden.

