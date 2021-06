Fußball-EM als Wertschöpfungsmotor: Konsument:innen geben 56 Euro mehr für Fleisch und 54 Euro zusätzlich für Alkohol aus

Handelsverband Consumer Check: 30% der Österreicher:innen kaufen Fußball-Fanartikel. Handel mit Sportartikeln und Lebensmitteln profitiert am meisten von der EM.

Wien (OTS) - Alle vier Jahre lässt die UEFA Fußball-Europameisterschaft das Herz eines jeden Fußballfans höher schlagen. Der Handelsverband hat sich die EM-Endrunde 2021 genauer angesehen und die Österreicher:innen befragt.

Das Ergebnis? Im Schnitt belaufen sich die Mehrausgaben aufgrund der Fußball-EM bei Sport- und Fanartikeln auf 60 Euro, bei Snacks bzw. Süßigkeiten auf 37 Euro und bei Deko-Produkten auf 35 Euro. Doch damit nicht genug: "Die Österreicherinnen und Österreicher feiern die Teilnahme der heimischen Elf an der EM mit 56 Euro an Mehrausgaben für Fleisch sowie 54 Euro extra für Alkohol. Sollte das Nationalteam heute Abend auch gegen die Ukraine erfolgreich sein und das Achtelfinale erreichen, dürfte ein weiterer sprunghafter Anstieg in diesen Warengruppen absehbar sein", erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will mit einem Augenzwinkern.

Stationärer Handel hat bei den Fußball-Fans die Nase vorne

Was uns überrascht hat? Je älter die Befragten, desto geringer das Interesse am Kauf von Fanartikeln. "Das Geschlecht spielt hingegen kaum eine Rolle, die EM dürfte also Frauen und Männer gleichermaßen begeistern. Snacks kauft jeder Dritte, Alkohol jeder Vierte", so Will. Softdrinks (20%), Süßigkeiten (18%) und Fleisch (16%) zählen ebenfalls zu den Verkaufsschlagern. Aber: Sieben von zehn Österreicher:innen verzichten heuer gänzlich auf den Kauf von Fanartikeln für sich oder andere.

Mehr als 56% der Befragten kaufen ihren EM-Bedarf am liebsten im Supermarkt, 41% beim Discounter und 9% im stationären Fachmarkt. Bereits 7% shoppen zur EM in ausländischen Online-Shops, lediglich 4% im heimischen eCommerce.

Wer wird Europameister? Ein Fünftel tippt auf Frankreich, 9% auf Österreich

Was die EM-Favoriten betrifft, geben sich Frau und Herr Österreicher wenig patriotisch. 20% tippen auf Frankreich als Sieger, 13% auf Italien und 10% sehen unseren Lieblingsnachbarn Deutschland ganz oben auf dem Siegertreppchen. Knapp dahinter folgt aber schon das heimische Nationalteam mit immerhin 9%.

Über den Handelsverband Consumer Check

Im Zuge des Handelsverband Consumer Check werden im Laufe des Jahres die österreichischen Konsument:innen zu 12 speziellen Themen oder Ereignissen im Handel befragt. Der Studie wird von MindTake Research, einem der führenden Full-Service Online Markt- und Meinungsforschungsinstitute im deutschsprachigen Raum, durchgeführt.

