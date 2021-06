Ausstellung „Das neue VILLAGE IM DRITTEN – Ökologie hat Vorrang“ startet

Nachhaltiges Stadtquartier auf den Aspanggründen stellt sich vor – bis 15. Juli

Wien (OTS) - Zum „Village im Dritten“ auf den ehemaligen Aspanggründen im 3. Wiener Gemeindebezirk läuft ab sofort eine Ausstellung. Zu sehen sind Wettbewerbstafeln und ein Modell der sechs Siegerprojekte des kürzlich abgeschlossenen Bauträgerwettbewerbs des wohnfonds_wien sowie der ersten vier Projekte der ARE Austrian Real Estate. Somit wird die Möglichkeit geboten, sich direkt auf dem Projektgebiet einen Überblick über die zukünftige Quartiersentwicklung zu verschaffen – voraussichtlicher Baustart: 2022.

Auf dem Areal am Landstraßer Gürtel errichtet die ARE Austrian Real Estate als Quartiersentwicklerin gemeinsam mit dem wohnfonds_wien, fonds für wohnbau und stadterneuerung, der Stadt Wien und UBM Development ein neues, klima-resilientes Stadtquartier. Das VILLAGE IM DRITTEN mit einer Gesamtgröße von über 11 ha wird bis 2026 mit rund 1.900 Wohnungen mehr als 4.000 Menschen ein neues Zuhause bieten. Ökologie und Nachhaltigkeit stehen dabei im Vordergrund. In der ersten Bauetappe werden sowohl rund 800 geförderte Wohnungen (Ergebnis des Bauträgerwettbewerbs), darunter ein Gemeindebau NEU mit rund 150 Wohneinheiten und ein Baugruppenprojekt, als auch rund 350 freifinanzierte Miet- und Eigentumswohnungen (ARE/UBM) samt zugehöriger Infrastruktur und weitläufigen Grün- und Freiräumen errichtet.

„Wien ist beim Thema Klimaschutz, klimaschonende Maßnahmen und Nachhaltigkeit aufgrund der hohen Qualität und Innovationskraft des Wiener Wohnbau-Modells schon seit vielen Jahren ein internationaler Vorreiter und setzt den nachhaltigen Weg für leistbaren und lebenswerten Wohnraum konsequent fort. Beim VILLAGE IM DRITTEN kommen ökologische und sozial nachhaltige Schwerpunkte zum Tragen. Innovative Ansätze wie Beschattung und Begrünung stärken Klima-Resilienz und gehen auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner ein. Eine gelungene Kombination, die beweist, dass der geförderte Wiener Wohnbau klima- und zukunftsfit ist“, freut sich Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

"Mit dem VILLAGE IM DRITTEN entwickelt die ARE gemeinsam mit ihren Projektpartnern ein Stadtquartier mit geförderten und freifinanzierten Wohnungen. Ein zwei Hektar großer öffentlicher Park, das autofreie Quartier und das nachhaltige Energiekonzept sorgen für hohe Lebensqualität im neuen Stadtteil. Mit der Auswahl der ersten PlanerInnen nimmt das Projekt jetzt sichtbar Gestalt an. Im vierten Quartal 2022 soll der Hochbau starten. Schon jetzt wird vor Ort die Infrastruktur errichtet," sagt ARE CEO Hans-Peter Weiss.

„Gemeinsam mit den bewährten Charakteristika des geförderten Wiener Wohnbaus – Leistbarkeit, höchste Ansprüche in Sachen Qualität, Alltagstauglichkeit und Komfort – wird mit diesen innovativen ökologischen Akzenten eine zukunftsweisende Kombination verwirklicht, die auf die essentiellen Herausforderungen unserer Zeit reagiert“, so Gregor Puscher und Dieter Groschopf, Geschäftsführung des wohnfonds_wien.

„Ich freue mich, dass im Dritten ein komplett neues Stadtviertel in der modernsten Bauweise entsteht. Hier werden die neuen Landstraßerinnen und Landstraßer rund um einen zwei Hektar großen neuen Park wohnen, den ihre Kinder gefahrlos erreichen können, da der Verkehr außerhalb dieses Bereiches gehalten wird“, so Landstraße-Bezirksvorsteher Erich Hohenberger.

„Für uns steht das Village im Dritten ganz im Zeichen von green. smart. and more. Es ist ein weiterer Meilenstein für unsere klare Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Und die ARE ist dafür ein idealer Partner,“ sagt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG.

Das VILLAGE IM DRITTEN punktet mit zahlreichen Gemeinschaftseinrichtungen und einem weitläufigen 2 ha großen Park mit Spiel- und Sportflächen, einer Festwiese und einer Hundezone. Um den Alltag zu erleichtern, stehen ein Kindergarten, der Aron-Menczer-Bildungscampus eine neue AHS und ein breites Spektrum an Gewerbe, Einzelhandel, Nahversorgern, Mobilitätsangeboten sowie Gastronomie zur Verfügung.

Das Projekt ist eine Quartiersentwicklung der ARE in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien, dem wohnfonds_wien und UBM Development.





Eckdaten der Ausstellung:

Alte Plechaty-Halle (ehemalige Aspanggründe)

Zugang gegenüber Otto-Preminger-Straße 17, 1030 Wien

von 21.6.2021 bis 15.7.2021

Mo, Di, Mi, Fr 11:00–17:00 h

Do 11:00–19:00 h

Der Eintritt ist frei!





Baugruppenprojekt mit künftigen MieterInnen

Im Sommer 2021 werden künftige MieterInnen und Gewerbetreibende eingeladen, sich zur Mitgestaltung freifinanzierter Mietwohnungen in einem der insgesamt 16 Baufelder zu bewerben. Das Gebäude der Baugemeinschaft soll auf einem Teil des Baufelds 3 errichtet werden und etwa 4.500 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche, inklusive Gewerbeflächen im Erdgeschoß, umfassen. Damit werden der Baugruppe je nach Wohnungsmix 40 bis 50 Wohnungen sowie Gemeinschaftsräume zur Mitgestaltung zur Verfügung stehen.

Das Baufeld befindet sich im östlichen Bereich des Quartiers und grenzt direkt an den Park sowie an die geplante AHS. Für die Planung des Projekts wird die ARE ein Architekturbüro auswählen, das über entsprechende Erfahrung und Know-how verfügt. Der Baubeginn ist für 2023 geplant,

Interessierte MieterInnen und Gewerbetreibende können sich bereits jetzt unter baugruppe@villageimdritten.at anmelden. Alle Infos gibt es auch hier: Village im Dritten | Baugruppe

Obst & Gemüse aus dem Gemeinschaftsgarten

Der Gemeinschaftsgarten „Zwischen(t)raum" wird seit 2014 von 41 bis 60 GärtnerInnen genutzt und gepflegt. Bis 2018 war der Garten im Leon-Zelman-Park (Eurogate I) untergebracht. Als die GärtnerInnen dort weichen mussten, ergriff der Verein die Initiative und konnte mit Unterstützung der ARE und der Gebietsbetreuung Stadterneuerung auf dem Areal des VILLAGE IM DRITTEN als Zwischennutzung untergebracht werden. Auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern werden hier Obst und Gemüse angebaut.

Auch in Zukunft soll Urban Gardening im VILLAGE IM DRITTEN seinen Platz finden. Eine geeignete Fläche im entstehenden rund 2 ha großen Park ist für diesen Zweck im Zuge der Parkplanung vorgesehen und soll entsprechend gestaltet werden.

Workshops im Bienenzentrum

Auch dem Bienenzentrum Wien (kurz BIEZEN) wurden auf dem Areal des VILLAGE IM DRITTEN Flächen zur Verfügung gestellt. Seit Anfang Juni 2021 sind 30 Bienenvölker auf dem Gelände untergebracht. Das BIEZEN bietet unter anderem Imkerei-Kurse und Bienen-Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Programme zur Förderung von Artenvielfalt und nachhaltiger Entwicklung.

Stadt-Labor für mehr Klima-Resilienz

Zentrales Ziel des Bauträgerwettbewerbs ist die Stärkung der Klima-Resilienz, sprich der Einsatz von Maßnahmen zur Begrünung, Temperierung, Beschattung und Durchlüftung. Ein innovatives Energieversorgungskonzept sieht zudem die Nutzung erneuerbarer Energiequellen vor. Die geförderte Wohnbebauung weist mehrheitlich eine Holz-Hybridbauweise auf. Dieser Maßnahmenmix leistet sowohl einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des städtischen Mikroklimas als auch zur Bekämpfung der sommerlichen Überwärmung der Wohnungen. Das neue Stadtquartier übernimmt somit eine Vorreiterrolle. Es ist sozusagen ein „Labor“, das verschiedenste Maßnahmen erprobt, die künftig Standard sein werden. / Schluss

