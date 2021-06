Wildschweinnachwuchs bei Tierschutz Austria

Zwei „wilde“ Neuzugänge in Österreichs größtem Tierheim.

Vösendorf (OTS) - Kurz vor dem Wochenende wurde ein vermutlich nur wenige Stunden alter Frischling auf einer Landstraße bei Hornstein (Bezirk Eisenstadt Umgebung, Burgenland) gefunden und ins Tierschutzhaus Vösendorf von Tierschutz Austria (TSA, der neue Auftritt des Wiener Tierschutzvereins) gebracht. Da nicht bekannt ist, ob der Frischling die so wichtige Erstmilch (Kolostrum) von seinem Muttertier erhalten hat, herrschte höchste Alarmstufe für das Team von TSA: Der kleine Eber, der mittlerweile Obelix heißt, wird rund um die Uhr von einem TSA-Pfleger betreut. Alle zwei Stunden bekommt der Kleine sein Fläschchen mit dem wichtigen Erstmilchersatz. Über den Berg ist Obelix jedoch trotz Intensivpflege noch nicht. Die nächsten Tage werden zeigen, ob der kleine Eber durchkommen wird.

Kolostrum auch Erstmilch oder Kolostralmilch, ist bei Säugetieren die erste Substanz, welche die Muttertiere nach einer Trächtigkeit produzieren und an die Jungtiere verfüttern. Sie enthält wichtige Proteine, Enzyme, Wachstumsfaktoren und andere wichtige Stoffe sowie Antikörper vom Muttertier. Damit wird das Jungtier gestärkt und seine Immunabwehr unterstützt.

Gitti - eine Gefährtin für Eber Albert

Ein ähnliches Schicksal erfuhr auch der kleine Eber Albert vor ein paar Monaten. Er entwickelt sich mittlerweile prächtig und darf sich über Gesellschaft freuen. Babybache Gitti wurde vor rund zwei Monaten in Niederösterreich gefunden, von einer privaten Tierfreundin per Hand aufgezogen und nun von TSA übernommen. Sie wird künftig an Alberts Seite leben. Da es sich bei beiden Tieren um Handaufzuchten handelt, können sie nicht mehr ausgewildert werden. Daher wird im späteren Verlauf ein geeigneter Platz (Wildtierpark, etc.) gesucht, wo die beiden dennoch ein artgerechtes Leben führen können.

Tierschutz Austria ist einer der wenigen großen Tierschutzvereine, der die Möglichkeit hat, sich immer wieder jungen Wildschweinen anzunehmen und sich auch dazu bereit erklärt, diese aufzuziehen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher



Tierschutz Austria

Die Stimme der Tiere. Seit 1846.

Triester Straße 8, 2331 Vösendorf



Telefon: +43 1 699 24 50 – 16

Handy: +43 699 1660 40 66

Fax: +43 1 699 24 50 - 98

oliver.bayer @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at