SPÖ-Bundesfrauenkonferenz 2021

Wien (OTS/SK) - Unter dem Motto „Kraftfrauen – selbstbestimmt und unbeugsam“ findet am 25.6.2021 die SPÖ-Bundesfrauenkonferenz in der Messe Wien statt. Gabriele Heinisch-Hosek übergibt nach 12 Jahren an der Spitze der SPÖ-Frauen den Vorsitz. Drei Kandidatinnen stellen sich der Wahl der rund 400 Delegierten: Eva-Maria Holzleitner, Mireille Ngosso und Elvira Schmidt. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner wird Grußworte sprechen.****



Infos zum Programm, den Anträgen und den Corona-Sicherheitsbestimmungen finden Sie unter: https://frauen.spoe.at/bfk21/ Eine Teilnahme ist nur mit Akkreditierung möglich. Weiters ist die 3-G-Regel (getestet, genesen oder geimpft) Voraussetzung für die Teilnahme. Anmeldung unbedingt erforderlich unter elisabeth.bessert @ spoe.at



Freitag 25. Juni 2021

Check-In: ab 8.30 Uhr, Beginn um 10 Uhr

Messe Wien, Halle A

Messeplatz 1, 1020 Wien

