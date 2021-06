AVISO / Dienstag, 22. Juni: Staatssekretärin Mayer auf Besuch in Kärnten

Der erste Bundesländer-Besuch nach den Öffnungen im Kunst- und Kulturbereich führt Staatssekretärin Andrea Mayer am 22. Juni 2021 nach Kärnten.

Wien (OTS) - Am 22. Juni 2021 werden Staatssekretärin für Kunst und Kultur Andrea Mayer und Landeshauptmann Peter Kaiser in Klagenfurt die neuen Baukulturellen Leitlinien des Landes Kärnten zum Anlass nehmen, um eine pilothafte Bund-Länder-Initiative zur Baukultur zu präsentieren. Zudem ist ein Austausch mit jungen Künstlerinnen und Vertreterinnen der Interessensgemeinschaft der Kulturinitiativen in Kärnten/Koroška geplant.





Programmpunkte mit Teilnahme Staatssekretärin Andrea Mayer

Österreichischer Baukultur-Konvent 2021

Architektur Haus Kärnten, St. Veiter Ring 10, 9020 Klagenfurt (mit Live-Stream)

10:00 Uhr: Pressekonferenz – Bund und Land Kärnten stärken gemeinsam die Baukultur in Österreich

Mit: Staatssekretärin Mag.a Andrea Mayer, Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, Landeshauptmannstellvertreterin Dr.in Gaby Schaunig, Landesrat Ing. Daniel Fellner

11:00 Uhr: Eröffnung des Baukultur-Konvents

12:15 Uhr: Teilnahme an der Podiumsdiskussion: „Baukulturelle Bildung und Vermittlung ausbauen“

13:00 Uhr: Überreichung der Baukulturellen Leitlinien des Landes Kärnten durch Landeshauptmann Peter Kaiser an Staatssekretärin Andrea Mayer.

Live-Stream zur Pressekonferenz und zum Vormittagsprogramm des Österreichischen Baukultur-Konvents 2021: https://kaernten.tv

Anmeldungen bitte unter: abt1.lpd@ktn.gv.at

Bitte beachten Sie, dass anwesende Journalist*innen einen 3G-Nachweis vorzeigen müssen.



Das gesamte Programm und mehr Informationen: www.bmkoes.gv.at, www.architektur-kaernten.at





15:00: Staatssekretärin Mayer trifft junge Künstlerinnen zum Austausch

Kammerlichtspiele Klagenfurt, Adlergasse 1, 9020 Klagenfurt

Fototermin mit kurzer Fragemöglichkeit für Journalist*innen um 15 Uhr.



Anmeldungen bitte unter: heike.warmuth@bmkoes.gv.at

Bitte beachten Sie, dass anwesende Journalist:innen einen 3G-Nachweis vorzeigen müssen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Heike Warmuth

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+43 6646104501

heike.warmuth @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at