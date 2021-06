Hanke/Sima/Strebl: Klimaschutz auf der Überholspur – 1.000 öffentliche Ladestellen in Betrieb

Ladestellen-Ausbauprogramm für Wien erfolgreich abgeschlossen – Ladenetz wird weiter ausgebaut und verdichtet – Stromtankstellen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit

Wien (OTS) - 1.000-mal laden heißt es ab sofort in Wien. Wien Energie hat das bisher größte öffentliche E-Ladestellen-Ausbauprogramm im Auftrag der Stadt Wien erfolgreich abgeschlossen. Seit Herbst 2017 arbeitet Wien Energie daran, dass alle Wienerinnen und Wiener an beinahe jeder Straßenecke unkompliziert Ökostrom tanken können. Anfang Juni ging die letzte Ladestelle dieses Ausbauprogramms in Betrieb. Mit 1.000 öffentlichen Ladestellen haben die Stadt Wien und Wien Energie die Basis für klimafreundlichen Individualverkehr gelegt.

„Für den Klimaschutz ist umweltfreundliche Mobilität ein entscheidender Faktor! Mit den Wiener Öffis haben wir eine perfekte Grundlage dafür. Aber in Bereichen, in denen auf das Auto nicht verzichtet werden kann, ist das Elektroauto eine klimafreundliche Lösung. Mit dem engmaschigen E-Ladenetz können alle E-Auto-FahrerInnen in der ganzen Stadt sorgenfrei unterwegs sein“, so Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke.

„Die Forcierung von Elektromobilität ist neben dem Öffi- sowie Fuß- und Radwegeausbau ein wichtiger Beitrag zur Mobilitätswende und Erhaltung der Lebensqualität in unserer Stadt. Schon heute haben die Wienerinnen und Wiener den geringsten Pro-Kopf-CO2-Ausstoß, denn sie legen über 70 Prozent ihrer Wege umweltbewusst mit den Öffis, dem Fahrrad oder zu Fuß zurück. Mit der öffentlichen Ladeinfrastruktur schaffen wir ein Angebot, das den Umstieg auf Elektromobilität noch attraktiver macht. Daher freue ich mich, dass der Ausbau weitergeht und zumindest noch 200 weitere Ladestellen im Auftrag der Stadt errichtet werden“, erklärt Ulli Sima, Stadträtin für Innovation, Stadtplanung und Mobilität.

Das dichteste Basis-Ladenetz Österreichs

„Der Verkehr ist mit einem Anteil von knapp 40 Prozent der größte Verursacher von CO2-Emissionen in Wien. Klimaschutz in der Stadt kann nur gelingen, wenn wir an allen Schrauben drehen. 1.000 öffentliche E-Ladestellen wirken wie ein Katalysator für den Umstieg auf umweltfreundliche Mobilität. Wir sehen den Infrastruktur-Effekt schon heute in den Nutzungszahlen“, erklärt Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung. Neben den 1.000 öffentlichen Ladestellen betreibt Wien Energie auch hunderte Stromtankstellen im halböffentlichen Bereich wie Garagen. Insgesamt stehen in Wien damit mehr als 1.850 E-Ladestellen zur Verfügung. „Wer mit dem E-Auto durch Wien fährt kann sich auf das dichteste Basis-Ladenetz Österreichs verlassen!“, betont Strebl.

1.000 als erster Schritt – Wiens Ladenetz wird immer engmaschiger

Das fertiggestellte Ladenetz ist die Basis für klimafreundliche E-Mobilität in Wien. In den nächsten Jahren will die Stadt die Ladeinfrastruktur noch weiter ausbauen. Wien Energie errichtet dafür zumindest 200 weitere Ladestellen – und zwar dort, wo sie gebraucht werden. Das können Verkehrsknotenpunkte oder Orte mit erhöhtem Ladebedarf sein. Die genauen Standorte werden in enger Abstimmung mit der Stadt Wien und den Bezirken bestimmt und kontinuierlich errichtet. Neben dem Basis-Ladenetz baut Wien Energie auch im Schnellladebereich aus: Geplant sind zwei Schnellladeparks mit je 10 Ladepunkten mit bis zu 150kW pro Ladestelle. Zusätzlich forscht Wien Energie gemeinsam mit Partnern an neuen innovativen Lademöglichkeiten, wie etwa konduktive Ladeplätze, die auch im öffentlichen Raum zur Anwendung kommen könnten.

Stromtanken immer beliebter

Elektromobilität erlebt einen massiven Aufschwung: Allein in diesem Jahr wurden österreichweit bereits über 12.000 Elektroautos zugelassen. Die steigende Zahl an E-Autos schlägt sich auch in den Nutzungszahlen der Wiener E-Ladestellen nieder. Von Jänner bis Mai 2021 wurde mehr als doppelt so oft geladen als im Vorjahreszeitraum. Seit Ende 2017 wurde an den Wien Energie-Ladestellen über 320.000 Mal getankt. Mit 5 Millionen Kilowattstunden Ökostrom waren die E-AutofahrerInnen klimafreundlich in der Stadt unterwegs, damit konnten umgerechnet 33,5 Millionen Kilometer – oder 760 Erdumrundungen – zurückgelegt werden. Zu den beliebtesten Ladestationen zählen Morzinplatz (1010), Josef-Meinrad-Platz (1010), Landstraßer Hauptstraße 50 (1030) Andreas-Hofer-Straße 19 (1210) und Faulmanngasse 4 (1040).

Mit Wien Energie in ganz Österreich unterwegs

Wer eine geeignete E-Ladestelle in der Nähe sucht, kann diese unkompliziert auf www.tanke-wienenergie.at finden. Dort ist auch ersichtlich, ob eine Ladestelle gerade verfügbar oder bereits in Verwendung ist. Mit der Wien Energie Ladekarte und der Wien Energie Tanke-App kann aber nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich Strom getankt werden. Auf www.beoe.at finden E-Auto-FahrerInnen einen Überblick über alle österreichweiten Partner-Ladestationen.

Bildmaterial

Rückfragen & Kontakt:

Oliver-John Perry

Mediensprecher Stadtrat Peter Hanke

+43 1 4000 81330

oliver-john.perry @ wien.gv.at



Anita Voraberger

Mediensprecherin Stadträtin Ulli Sima

+43 1 4000 81353

anita.voraberger @ wien.gv.at



Alexander Hoor

Pressereferent Wien Energie

+43 664 884 801 81

alexander.hoor @ wienenergie.at