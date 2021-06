„Silver Trophy“ für ORF-III-„Heimat Österreich“-Doku „Der Himmel über dem Villgratental“ bei „Deauville Green Awards“

Film von Alfred Ninaus und Fritz Aigner in der Kategorie „Health and Living Environment“ prämiert

Wien (OTS) - Von 16. bis 17. Juni 2021 fand die zehnte Ausgabe der internationalen „Deauville Green Awards“ statt, die herausragende Produktionen mit Fokus auf ökonomische Nachhaltigkeit und den Erhalt der Umwelt auszeichnen. Mit dem von Alfred Ninaus und Fritz Aigner gestalteten Film „Der Himmel über dem Villgratental“, der am 11. November 2020 in ORF III Kultur und Information Premiere feierte, wurde im Rahmen des Festivals auch eine ORF-Produktion prämiert. Die 45-minütige Dokumentation, die in Koproduktion von RAN-Film, ORF III und RAI Südtirol, gefördert von Fernsehfonds Austria und Land Tirol, entstanden ist, erhielt die „Silver Trophy“ in der Kategorie „Health and Living Environment“.

Zum Inhalt der Produktion:

Die „Heimat Österreich“-Doku „Der Himmel über dem Villgratental“ war als Teil der fünfteiligen ORF-III-Reihe über Österreichs Bergdörfer im Herbst 2020 zu sehen. Der Film begibt sich in das Osttiroler Villgratental, das aufgrund seiner einsamen und idyllischen Lage zum beliebten Rückzugsort für all jene geworden ist, denen der stressige Alltag zu viel wurde. Diese Ruhe wissen auch jene Menschen zu schätzen, die hier aufgewachsen und innig mit ihrer Bergwelt verbunden sind. Auf einer Rundreise von Innervillgraten nach Außervillgraten und Obertilliach bis ins Virgental nach Virgen und Prägraten stößt man auf altertümliche Ortsnamen sowie ein archaisches Setting.

