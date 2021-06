Manuela Raidl moderiert ab 5. Juli PULS 24 Sommergespräche

PULS 24 Chefreporterin trifft alle Parteichef:innen an einem Ort ihrer Wahl, jeden Montag um 21:15 Uhr auf PULS 4 und PULS 24. Davor auf PULS 24: Newsroom Spezial

Wien (OTS) - Ein turbulentes Frühjahr geht zu Ende: Corona-Pandemie, innenpolitische Turbulenzen, Justiz- und Politik-Skandale. Für die Spitzenpolitiker:innen waren die vergangenen 12 Monate die herausforderndste Zeit ihrer politischen Karriere. Bei den PULS 24 Sommergesprächen (jeden Montag, 21:15 Uhr, PULS 4 & PULS 24) trifft Chefreporterin Manuela Raidl die fünf Parteivorsitzenden an einem Ort ihrer Wahl zum Streifzug durch die letzten Monate.

Beim gemeinsamen Spaziergang soll es um persönliche Themen gehen, beim gesetzten Interview im Anschluss um politische Fragestellungen, aktuell und abseits der Tagespolitik. Was wollen die Parteichef:innen erreichen, was treibt sie an, welche Rückschläge mussten sie hinnehmen?

Moderatorin Manuela Raidl: „Wir treffen die fünf wichtigsten Politiker:innen des Landes bewusst nicht im TV-Studio, sondern an einem Ort ihrer Wahl. Wir wollen grundsätzlichere, persönlichere Gespräche - abseits des politischen Tagesgeschäfts."

PULS 4 und PULS 24 Infodirektorin Corinna Milborn: „Manuela Raidl ist eine Spitzen-Interviewerin. Sie hat kreative Zugänge und wird ganz neue Seiten an den Parteichef:innen zeigen.“

PULS 4 und PULS 24 Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz: „Wir freuen uns, dass Manuela Raidl unsere diesjährigen Sommergespräche führt. Sie bringt ihren ganz eigenen Stil und viel Persönlichkeit mit. Es werden ganz besondere Sommergespräche werden.“

Bereits um 20:15 Uhr startet auf PULS 24 ein „Newsroom Spezial: Die Sommergespräche“ mit Meinungsforscher Christoph Haselmayer, der die Performance der jeweiligen Parteien der vergangenen Monaten anhand von Zahlen und Daten analysiert und ein aktuelles politisches Stimmungsbild präsentiert. Gleich danach diskutieren starke Meinungsmacher:innen und spannende Persönlichkeiten über die Stärken und Schwächen der jeweiligen Parteichefs.

Termine:

5.7.: Beate Meinl-Reisinger, NEOS

12.7.: Pamela Rendi-Wagner, SPÖ

19.7.: Herbert Kickl, FPÖ

26.7.: Werner Kogler, Die Grünen

2.8.: Sebastian Kurz, ÖVP

Die PULS 24 Sommergespräche mit Manuela Raidl – ab 5. Juli jeden Montag 21:15 Uhr auf PULS 4 und PULS 24. Davor um 20:15 Uhr auf PULS 24: Newsroom Spezial: Die Sommergespräche.

