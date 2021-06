Bauernbund ruft zum "Gastro-Check" auf

Kommt das Schnitzel aus Österreich? - Aktion "Frag deinen Wirt" gestartet

Wien (OTS) - Rund 4 Mio. Menschen speisen täglich außer Haus, etwa ein Viertel davon in Wirtshäusern, Restaurants oder Hotels. Wer beim Kellner nachfragt, woher das Fleisch am Teller kommt, erhält nicht selten die Antwort: "Da muss ich in der Küche nachfragen." Mit der Aktion "Frag deinen Wirt" sollen Konsumenten animiert werden, bei der Kellnerin und beim Kellner nachzufragen, woher das Schnitzel am Teller kommt. Damit will der Bauernbund speziell zu Beginn der Sommersaison für eine transparente Auslobung der Herkunft von Lebensmitteln in Gastronomie und Hotellerie sensibilisieren - damit Konsumenten Wahlfreiheit haben.

Wichtiger Schritt hin zu mehr Transparenz auf der Speisekarte

"Wir wollen mit dieser Aktion die Konsumenten animieren, sich über die Herkunft der Lebensmittel zu informieren. Wir wissen nämlich, dass das Nachfragen beim Kellner die Wirtsleute dazu bewegt, die Herkunft auf der Speisekarte anzugeben. Je mehr Kunden im Wirtshaus nachfragen, desto mehr Bewusstsein können wir schaffen und desto mehr Wirte werden die Herkunft angeben", spricht Bauernbund-Präsident Georg Strasser einen Appell an die Konsumentinnen und Konsumenten aus und erklärt: "Das ist ein erster wichtiger Schritt hin zu mehr Transparenz auf der Speisekarte."

Strasser: Laufend Gespräche mit Wirtevertretern

"Bauern wie auch Wirte wollen mehr regionale Lebensmittel am Teller, doch spießt es sich zwischen Bauernhof und Speisekarte noch ein wenig. Einerseits wollen manche Wirte preiswert einkaufen, andererseits fehlt es auch oft an Bewusstsein beim Konsumenten, was die Herkunft des Essens am Teller betrifft", spricht Strasser fehlendes Bewusstsein an. Dennoch gibt es, nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie, ein spürbares Umdenken in der Branche: "Immer mehr Gastronomen und Hoteliers schreiben die Herkunft der Lebensmittel freiwillig auf die Speisekarte. Da gibt es mit dem Gütesiegel 'AMA Genuss Region' auch eine gute Möglichkeit zur Kennzeichnung", bringt Strasser das AMA-Genuss-Region-Siegel ins Spiel. "Dort, wo die Herkunft der Zutaten dennoch ein gut gehütetes Geheimnis bleibt, animieren wir mit dieser Aktion zur Kennzeichnung auf der Speisekarte", so Strasser. (Schluss)

