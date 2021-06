Mayer: BMKÖS-Umfrage – Baukulturelle Bildung Voraussetzung für nachhaltige Baukultur

Wien (OTS) - Online-Umfrage des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport zeigt auf: Österreich muss mehr Fokus auf gute Baukultur legen – Bodenverbrauch und Klimakrise sind wichtigste Themen.

Eine große Online-Umfrage des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS), die von 25. Jänner bis 22. Februar 2021 stattfand und nun ausgewertet wurde, macht deutlich, warum in Österreich mehr Fokus auf gute Baukultur gelegt werden muss: Für die an der Umfrage teilnehmenden rund 700 Fachleute aus ganz Österreich ist Baukulturelle Bildung ein wesentlicher Schlüssel, um vor allem die dringenden Herausforderungen wie Bodenverbrauch (83,5% der Antworten) und Klimakrise (78,4% der Antworten) zu meistern.

Aus Sicht der Teilnehmenden der Umfrage sind demnach die wichtigsten drei Inhalte in der Bildung für Baukultur: Bodenverbrauch und Raumordnung, attraktive Stadt- und Ortskerne und hochwertiger und zeitgemäßer öffentlicher Raum. Etwa zwei Drittel der Befragten geben an, dass bei der Qualifizierung von Verwaltung und Politik, aber auch in der Schule dringend angesetzt werden sollte. Ziel dabei muss es vorrangig sein, Verständnis für den eigenen Kultur- und Lebensraum zu entwickeln (66,1% der Nennungen) und die Eigenverantwortung bei der Gestaltung der Umwelt zu erkennen (62,5% der Nennungen).

„Unsere Umfrage zeigt besonders gut auf, dass den Menschen der Zustand ihres Lebensumfeldes unter den Nägeln brennt, und dass es eine gemeinsame Anstrengung und Bildungsangebote braucht, um gute Baukultur voran zu bringen“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Denn bei Baukultur geht es um unser aller Lebensräume. Deshalb sollen sich auch alle Menschen an der Gestaltung dieser Umwelt beteiligen können. Dafür muss man ihnen die Möglichkeit geben, und die Menschen müssen sich engagieren, um diese Möglichkeit zu nutzen. Daher starten wir im Juni mit dem Bundesland Kärnten eine pilothafte Bund-Länder-Initiative zur Baukultur, um das Miteinander von Bund, Land, Gemeinden, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen in diesem Bereich zu vertiefen.“



Hauptthemen für Baukulturelle Bildung: Bodenverbrauch, Stadt- und Ortskerne sowie öffentlicher Raum

Umwelt besteht heute fast ausschließlich aus von Menschen gestalteten Räumen: Gebäude, Straßen und Plätze, Gärten, Parks und Kulturlandschaften. All das ist Baukultur, die von Menschen geplant und umgesetzt wird. Die Herausforderungen in diesem Bereich sind offensichtlich: der Bodenverbrauch steigt weiterhin, Stadt- und Ortskerne veröden, Speckgürtel wachsen, nachhaltiges Bauen ist noch die Ausnahme. In diesem Zusammenhang spielt Baukulturelle Bildung eine zentrale Rolle, da sie eine der Chancen und eine Säule der langfristigen und breiten Bewusstseinsbildung für Baukultur darstellt.



Österreich hat im Bereich der Baukultur schon zahlreiche Schritte gesetzt. 2017 wurden im Ministerrat die Baukulturellen Leitlinien des Bundes beschlossen, einige Bundesländer haben erste baukulturelle Maßnahmen entwickelt, die umfassendste Leitlinie kommt jetzt vom Bundesland Kärnten. Diese wird vom Landeshauptmann Peter Kaiser am 22. Juni 2021 im Rahmen eines Baukultur-Konvents in Klagenfurt an Staatssekretärin Mayer übergeben.

Die Ergebnisse der Umfrage zu Baukultureller Bildung des BMKÖS: Finden Sie hier

Terminhinweis für 22. Juni 2021: Staatssekretärin Andrea Mayer nimmt am Österreichischen Baukultur-Konvent im Architektur Haus Kärnten teil

Morgen, den 22. Juni 2021 werden in Klagenfurt Staatssekretärin für Kunst und Kultur Andrea Mayer und Landeshauptmann Peter Kaiser die neuen Baukulturellen Leitlinien des Landes Kärnten zum Anlass nehmen, um eine pilothafte Bund-Länder-Initiative zur Baukultur zu präsentieren.

Wir laden interessierte Medienvertreter*innen herzlich ein:

Österreichischer Baukultur-Konvent 2021

Architektur Haus Kärnten, St. Veiter Ring 10, 9020 Klagenfurt (mit Live-Stream)

10:00 Uhr: Pressekonferenz – Bund und Land Kärnten stärken gemeinsam die Baukultur in Österreich

Mit: Staatssekretärin Mag.a Andrea Mayer, Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, Landeshauptmannstellvertreterin Dr.in Gaby Schaunig, Landesrat Ing. Daniel Fellner

Live-Stream zur Pressekonferenz und zum Vormittagsprogramm des Österreichischen Baukultur-Konvents 2021: https://kaernten.tv

Anmeldungen bitte unter: abt1.lpd@ktn.gv.at

Bitte beachten Sie, dass anwesende Journalist*innen einen 3G-Nachweis vorzeigen müssen.



Das gesamte Programm und mehr Informationen: www.architektur-kaernten.at / www.bmkoes.gv.at

Für die Online Zoom-Teilnahme am Nachmittag können Sie sich heute noch hier anmelden: baukultur @ bmkoes.gv.at.

