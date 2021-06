Bezirksmuseum 13: 3 Ausstellungen enden am 30.6.

Wien (OTS/RK) - Neben einer Dauer-Ausstellung zur Geschichte des 13. Bezirkes zeigt das Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) derzeit die drei Sonder-Ausstellungen „Theater, Kino und Variete´ in Hietzing“, „Impressionen aus dem 13. Bezirk“ und „Kopf und Kragen“. Die Ausstellungen laufen noch bis Mittwoch, 30. Juni. Jeweils Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) und Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr) ist das Museum geöffnet. Generell ist der Eintritt kostenlos. Spenden der Besucherinnen und Besucher sind willkommen. Um Beachtung von Corona-Regeln wird gebeten. Nähere Auskünfte: Telefon 877 76 88 (Samstag/Mittwoch: Nachmittag).

In der Schau „Theater, Kino und Variete´ in Hietzing“ erinnern Fotoaufnahmen, Texte, Plakate und Objekte an früher bestehende Unterhaltungsstätten in Hietzing. Vom Vergnügungsviertel „Neue Welt“ bis zur Bühne „Hietzinger Hof“ reichen die Angaben. Zudem informiert diese Dokumentation über prominente Schauspieler aus dem 13. Bezirk, darunter Hilde Sochor und Fred Liewehr, über den ORF, über private Schauspiel-Ensembles und über andere Schwerpunkte. Arbeiten des Malers Georg Saatzer (1926 – 2004) werden unter dem Titel „Impressionen aus dem 13. Bezirk“ präsentiert. Ein Ankauf der Gemälde mit Bezirksmotiven ist möglich. Weiters gibt es die Ausstellung „Kopf und Kragen“ mit Porträts und Stadtbildern der Malerin Sieglinde Ferchner, Jahrgang 1968, zu sehen. Der Mensch hat einen hohen Stellenwert im Schaffen der Kreativen. Das Publikum kann Ferchners Werke erwerben. Im Juli/August sind die Schauräume gesperrt. Hernach öffnet das Hietzinger Bezirksmuseum am Mittwoch, 8. September, wieder seine Pforten. Kontaktaufnahme mit dem ehrenamtlich agierenden Museumsleiter, Ewald Königstein, per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

