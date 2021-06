Institut Islamische Religion: Erfolgreicher Abschluss des Semesterschwerpunktes „Geschlechtergerechtigkeit“

Neue Stelle für Islamische Normenlehre mit Schwerpunkt Gender ausgeschrieben

Wien (OTS/IGGÖ) - Ganz im Lichte der Sustainable Development Goals (SDG) hat sich das Institut Islamische Religion an der KPH Wien/Krems dieses Semester dem Thema Geschlechtergleichheit gewidmet. In der Diskursreihe „Muslimische Frauen als Akteurinnen von gesellschaftlichen Entwicklungen: Leadership, Engagement & Aktivismus“ wurden verschiedene Facetten und Ebenen von Geschlechtergerechtigkeit in Theorie und Praxis beleuchtet. Über das Semester hinweg wurden wichtige Themen wie Frauen in Entscheidungs- und Leitungspositionen muslimischer Einrichtungen, Empowerment muslimischer Frauen mit konkreten Best-Practice-Beispielen aus Österreich und Deutschland sowie die Verortung von Geschlechtergerechtigkeit in den religiösen Quellen erörtert.

In der Abschlussveranstaltung haben VertreterInnen des Judentums, Christentums und des Islams gemeinsam über das Thema Geschlechterbilder im Religionsunterricht reflektiert und über die Herausforderungen und Chancen einen gendersensiblen Religionsunterricht zu verantworten gesprochen.

„Gendergerechtigkeit versteht sich als Schnittstelle unseres Arbeitens am Institut Islamische Religion und dies systematisch und nachhaltig in der Aus- und Fortbildung von (muslimischen) LehrerInnen zu etablieren, ist unsere Aufgabe,“ betont Institutsleiterin Elif Medeni.

Erstmalig in den islamisch-theologischen Studien in Europa ist darüber hinaus eine Stelle in Islamischer Normenlehre mit Schwerpunkt Gender ausgeschrieben worden. Die Islamische Normenlehre zählt zu den Königsdisziplinen und gehört zu den etabliertesten Fächern in der islamischen Theologie. Diese neue Fachkombination soll ab dem kommenden Semester in den islamisch theologischen Studien an der KPH Wien/Krems ihren Platz finden und weibliche Perspektiven systematisch im Diskurs zum islamischen Recht einbringen.

