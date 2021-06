Schwerpunkt zum 60. Geburtstag von Prinzessin Diana im ORF

Am 30. Juni ab 20.15 Uhr in ORF 2 mit u. a. Sondersendung „Faszination Diana“ und „Universum History“ in ORF 2; ORF-III- „Themenmontag“-Schwerpunkt ab 28. Juni

Wien (OTS) - Am 1. Juli 2021 jährt sich der Geburtstag von Prinzessin Diana zum 60. Mal. Ihre Popularität und das Interesse an dieser zeitgeschichtlichen Persönlichkeit ist immer noch ungebrochen. Der ORF erinnert bereits ab 28. Juni mit einem umfangreichen TV-Programmschwerpunkt an die meistfotografierte Frau der Welt. ORF 2 startet am Mittwoch, dem 30. Juni, um 20.15 Uhr mit einer Sondersendung „Faszination Diana – Die unvergessene Prinzessin“:

Birgit Fenderl und Marion Nachtwey werfen in Beiträgen, Live-Schaltungen und mit Studiogästen einen Blick auf das vielfältige Leben einer Frau, die nicht nur ihre Generation geprägt hat. Danach folgt „Universum History: Prinzessin Margaret – Rebellin im Haus Windsor“ (22.30 Uhr) über die extravagante Schwester der Queen – der Diana ihrer Zeit. Anhand neuer Erkenntnisse namhafter Historikerinnen und Historiker wird ein Porträt dieser außergewöhnlichen Frau und Prinzessin gezeichnet. Zum Abschluss beleuchtet „Diana – Der Film“ (23.20 Uhr) von Regisseur Oliver Hirschbiegl („Elser – Er hätte die Welt verändert“) mit viel Einfühlungsvermögen die letzten Jahre von Diana.

Auch ORF III widmet sich der jüngeren royalen Geschichte und zeigt ab 28. Juni vier „ORF III Themenmontage“ im Zeichen von Diana. So steht zum Auftakt ein vierteiliger Schwerpunktabend auf dem Programm, beginnend mit der Dokumentation „Charles und Diana – Die Wahrheit hinter ihrer Hochzeit“ (20.15 Uhr). Am 5. Juli präsentiert der „ORF III Themenmontag“ mit der dreiteiligen britischen Neuproduktion „Diana – Eine Ära in Bildern“ (ab 20.15 Uhr) das Highlight des ORF-Schwerpunkts zum 60. Geburtstag der Princess of Wales. Die Doku zeigt die Entwicklung von Diana Spencer zum royalen Supermodel. Zu Wort kommen ihr Biograf Andrea Morton ebenso wie Dianas Fotografen, Couturiers und zahlreiche weitere Kenner des Königshofes. Abschließend steht die Produktion „Diana – Prinzessin der Herzen“ (22.45 Uhr) auf dem Spielplan. Am dritten Themenabend, dem 12. Juli, zeigt ORF III u. a. die Doku „Die Royals und die Paparazzi“ (21.05 Uhr), gefolgt vom Zweiteiler „Royale Ehefrauen – Vom Glück, eine Windsor zu werden“ (ab 21.55 Uhr). Der letzte „ORF III Themenmontag“ am 19. Juli startet mit der Produktion „Prinzessin Dianas gefährliches Erbe“ (20.15 Uhr), gefolgt u. a. von „Rivalinnen: Lady Diana und Elisabeth II.“ (21.05 Uhr).

Details zum TV-Schwerpunkt in ORF 2

„Faszination Diana – Die unvergessene Prinzessin“ (30. Juni, 20.15 Uhr, ORF 2)

Sie war der Inbegriff von Herzlichkeit und Glamour, Mutter zweier Söhne und die meistfotografierte Frau der Welt. Jeder Schritt ihres Lebens wurde von der Öffentlichkeit mitverfolgt – angefangen bei ihrer Hochzeit bis zu ihrem furchtbaren Unfalltod in einem Tunnel in Paris. Am 1. Juli wäre Lady Diana, die „Prinzessin der Herzen“, 60 Jahre alt geworden. Und das Interesse an ihr ist noch immer ungebrochen. Ihre Söhne William und Harry halten die Erinnerung an ihre Mutter hoch. Warum fasziniert Lady Di auch heute noch? Welche Rolle spielten die Medien tatsächlich in ihrem Leben? Was konnte sie mit ihrem sozialen Engagement bewirken und welche Rolle hat Österreich im Leben von Diana gespielt? Birgit Fenderl und Marion Nachtwey werfen in Beiträgen, Live-Schaltungen und mit Studiogästen einen Blick auf das vielfältige Leben einer Frau, die nicht nur ihre Generation geprägt hat.

„Universum History: Prinzessin Margaret – Rebellin im Haus Windsor“ (30. Juni, 22.30 Uhr, ORF 2)

Lange Zeit galt sie als der eigentliche Star des britischen Königshauses: Prinzessin Margaret Windsor, die jüngere Schwester von Queen Elizabeth II. Ihr extravaganter Lebensstil, ihre Affären, ihr Faible für Partys und Rockstars wie Mick Jagger waren begehrter Stoff für den Boulevard. Trotzdem stand sie zeitlebens im Schatten ihrer Schwester. Die Liebe ihres Lebens, Peter Townsend, durfte sie nicht heiraten, weil er geschieden war. Und ihre Ehe mit dem Fotografen Antony Armstrong-Jones wurde zur bitteren Enttäuschung. „Universum History“ porträtiert den wahren Menschen hinter der Fassade der rebellischen Prinzessin, die erst zum „royalen Liebling“ der Britinnen und Briten wurde und dann zum Opfer eines hämischen Boulevards. Auf Basis neuer Erkenntnisse namhafter Historikerinnen und Historiker zeichnet „Universum History“ ein neues Porträt dieser außergewöhnlichen Frau und Prinzessin, die der verstaubten britischen Monarchie ein lebensfreudigeres, menschlicheres Antlitz verlieh.

„Diana – Der Film“ (30. Juni, 23.20 Uhr, ORF 2)

Einfühlsames, mitreißendes Drama nach dem Bestseller „Diana: Her Last Love“ von Kate Snell: Naomi Watts („The Impossible“) verkörpert Prinzessin Diana. Regisseur Oliver Hirschbiegl („Elser – Er hätte die Welt verändert“) nähert sich mit Fingerspitzen- und Taktgefühl den letzten Jahren von Diana an, die auf der Suche nach privatem Glück und Liebe war.

London, 1995. Prinzessin Diana lebt getrennt von Thronfolger Prinz Charles. Im Kensington Palace wartet sie, wie in einem goldenen Käfig, auf die Vollziehung der Scheidung. Mit der Entscheidung, ihre Popularität für karitative Zwecke einzusetzen, gewinnt sie im Nu die Sympathie der Bevölkerung. Bei einem Krankenbesuch lernt sie den Herzchirurgen Hasnat Khan kennen. Um die Beziehung geheim zu halten, erwägt sie, mit ihm in dessen Heimat Pakistan zu ziehen. Verfolgt von Paparazzi, steht die Liebe jedoch unter einem schlechten Stern.

Die ORF-III-Sendungen im Überblick:

ORF III Themenmontag am Montag, 28. Juni

20.15 Uhr: Charles und Diana – Die Wahrheit hinter ihrer Hochzeit 21.20 Uhr: Prinz Charles – Der nächste König

22.10 Uhr: Charles und Camilla – die Frau an seiner Seite

23.00 Uhr: Englands letzte Herzöge

ORF III Themenmontag am Montag, 5. Juli

20.15 Uhr: Diana – Eine Ära in Bildern, Teil 1

21.05 Uhr: Diana – Eine Ära in Bildern, Teil 2

21.55 Uhr: Diana – Eine Ära in Bildern, Teil 3

22.45 Uhr: Diana – Prinzessin der Herzen

ORF III Themenmontag am Montag, 12. Juli

20.15 Uhr: William und Kate – Zehn Jahre Love-Story

21.05 Uhr: Die Royals und die Paparazzi

21.55 Uhr: Royale Ehefrauen – Vom Glück, eine Windsor zu werden (1/2) 22.45 Uhr: Royale Ehefrauen – Vom Glück, eine Windsor zu werden (2/2)

ORF III Themenmontag am Montag, 19. Juli

20.15 Uhr: Prinzessin Dianas gefährliches Erbe

21.05 Uhr: Rivalinnen: Lady Diana und Elisabeth II.

21.55 Uhr: Im Dienste der Majestät – die Royals und ihr Personal

Auch ORF.at und der ORF TELETEXT werden im Rahmen ihrer aktuellen Berichterstattung an Diana erinnern. Die ORF-TVthek zeigt die Sendungen des TV-Schwerpunkts, sofern entsprechende Online-Lizenzrechte vorhanden sind, im Live-Stream und als Video-on-Demand. Auf ORF extra kann man außerdem in einem Quiz Fragen zum Leben der „Königin der Herzen“ beantworten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at