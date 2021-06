Neu: Funkbasierter Rauchwarnmelder von Gira für das Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

Smart-Home-Pionier Gira hat den Leistungsumfang des Gira Sicherheitssystems Alarm Connect um Feuerschutz weiter ausgebaut.

Es mangelt an Bewusstsein, dass bei Wohnungsbränden mehr Menschen durch Rauch als durch Flammen zu Schaden kommen. Rauchwarnmelder sind im Ernstfall ein entscheidendes und schützendes Frühwarnsystem, das Leben retten kann. Franz Einwallner, Geschäftsführer Gira Austria GmbH

Kufstein/Salzburg (OTS) - Smart-Home-Pionier Gira hat mit einem neuen Rauchwarnmelder den Leistungsumfang des Gira Sicherheitssystems Alarm Connect um Feuerschutz weiter ausgebaut. Der funkbasierte Gira Rauchwarnmelder kann ins bestehende „Alarm Connect“-System einfach nachgerüstet und integriert werden.

Bisher bot das Gira Sicherheitssystem Alarm Connect bereits umfassenden Schutz vor Einbruch – mit Meldern für Bewegung, Glasbruch, Magnetkontakten für Fenster und Türen sowie Sirenen für Innen und Außen. Ein neuer, eigens für das System entwickelte, Rauchwarnmelder sorgt nun auch für Feuerschutz.

„Mit dieser Erweiterung wird ein weiterer Gefahrenbereich durch das Gira Sicherheitssystem Alarm Connect abgedeckt, der leider immer noch viel zu oft unterschätzt wird. Es mangelt an Bewusstsein, dass bei Wohnungsbränden mehr Menschen durch Rauch als durch Flammen zu Schaden kommen. Rauchwarnmelder sind im Ernstfall ein entscheidendes und schützendes Frühwarnsystem, das Leben retten kann. Daher empfehlen wir die Installation von Rauchwarnmeldern auch in Alt- und Bestandsbauten“, sagt Franz Einwallner von Gira Austria in Salzburg.

Gerade im Schlaf lauert im Brandfall im Eigenheim Gefahr, weil Gerüche vom Menschen beim Schlafen nur sehr schlecht, im Tiefschlaf gar nicht wahrgenommen werden. Häufige Brandursachen entstünden durch Defekte elektrischer Geräte, warnen die Experten. Hochwertige Rauchwarnmelder genügen strengen Prüfnormen und verfügen über ein Qualitätssiegel, sind mit Lithium-Batterien ausgestattet und bis zu zehn Jahre lang verwendbar.

Der neue und funkbasierte Connect Rauchwarnmelder von Gira registriert mithilfe von Streulichtmessung bereits leichte Rauchentwicklung im Raum und schlägt mit einem Alarmton von 85 Dezibel aus. Zusätzlich warnt das Gerät mit einem blinkenden LED-Warnsignal.

Einfacher Einbau ohne bauliche Veränderungen

Das Gira Sicherheitssystem Alarm Connect ist ein funkbasiertes System, das sich ohne aufwendige Schremmarbeiten und große bauliche Veränderungen in Wohnungen, Häuser, Geschäfte oder Büros einbauen lässt. Herzstück ist die „Alarmzentrale Connect“. Sie steuert alle Komponenten und leitet Alarmmeldungen an Sirenen oder externe Wachdienste weiter. Bis zu 48 Melder – Glasbruch-, Bewegungs- oder Rauchwarnmelder – lassen sich anschließen. Die Bedienung des Gira Sicherheitssystems Alarm Connect ist einfach und sicher. Über mehrere Bedienmöglichkeiten lässt sich das System steuern. Die Gira Smart Home App ermöglicht in Kombination mit dem smarten Fernzugriffsmodul Gira S1 die voll verschlüsselte mobile Kontrolle – per Smartphone und Tablet, zu Hause und von unterwegs aus.

Erhältlich sind Gira Produkte ausschließlich bei Österreichs führenden Elektrofachbetrieben.

www.gira.at

Rückfragen & Kontakt:

WEISS PR & MEDIA

Michael Weiß

Geschäftsführung

+43 664 750 38083

michael.weiss @ weiss-pr.at

www.weiss-pr.at