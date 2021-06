Zwettl, Schweiggers: Landesstraße L 68 wird im Bereich Luggraben saniert

Insgesamt 350.000 Euro für mehr Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - Kürzlich begannen an der Landesstraße L 68 Arbeiten im Bereich Luggraben in den Gemeindegebieten von Zwettl und Schweiggers, die in einer Bauzeit von rund zwölf Wochen abgeschlossen werden sollen. Auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern bzw. auf einer Fläche von rund 11.000 Quadratmetern werden hier, verbunden mit Kosten von 350.000 Euro, einzelne Schadstellensanierungen durchgeführt und eine drei Zentimeter starke Asphaltdeckschicht aufgebracht. Neben der Erneuerung des gesamten Konstruktionsaufbaues auf einer Länge von rund 400 Metern werden dabei auch die Entwässerungseinrichtungen adaptiert sowie die Bodenmarkierungen wieder aufgebracht und durch die Straßenmeisterei Allentsteig das Bankett dem Neubestand angepasst.

„Das Land Niederösterreich investiert laufend in das Landesstraßennetz“, so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko kürzlich zum Baustart, der auch betont: „Vorrangiges Ziel ist dabei der Ausbau und Erhalt der Verkehrssicherheit, damit die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer so sicher wie möglich von A nach B kommen können.“

Die Bauarbeiten für die Fahrbahnsanierung werden von den Firmen Neuwirth (Erdbau-arbeiten), Hengl (Frostschutzschichte) und Swietelsky (Trag- und Deckschicht) ausgeführt. Zusätzlich wird im Baulosbereich auf einer Länge von 350 Metern von der Marktgemeinde Schweiggers ein Wirtschaftsbegleitweg errichtet. Für eine rasche und effiziente Durchführung der Arbeiten ist noch bis 3. September eine Sperre der Landesstraße L 68 vorgesehen. Die beschilderte Umleitung wird für die Dauer der Sperre, getrennt nach Lkw und Pkw, über das umliegende Landesstraßennetz geführt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

