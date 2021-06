Ensemble „AltBach“ am 25. Juni im Bezirksmuseum 7

Wien (OTS/RK) - In den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Neubau (7., Stiftgasse 8, Innenhof, 1. Stock) sorgt am Freitag, 25. Juni, das Ensemble „AltBach“ für Wohlklänge. Der Abend steht unter dem Motto „Vokal und Instrumental“. Das Repertoire der Formation reicht von kirchlichen Melodien, komponiert in der Tradition Martin Luthers, bis zu Stücken aus Spätrenaissance und Barock. Um 18.30 Uhr fängt das stimmungsvolle Konzert an. Ein fixer Eintrittspreis wird nicht begehrt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen aber „Spenden in angemessener Höhe“ geben. Das Museumsteam ersucht um Einhaltung der Corona-Vorschriften (3 G-Regel, u.a.). Darüber hinaus sind Anmeldungen via E-Mail erwünscht: bm1070@bezirksmuseum.at.

„Sehnsüchtig erwartet, rechnen wir mit erhebender Musik nach konzertkargen Zeiten“, sagt die ehrenamtliche Museumsleiterin Monika Grußmann über diese Veranstaltung. Weitere Aktivitäten in den nächsten Tagen sind ein „Georgischer Tag“ (Fest in der Stiftgasse), ein Sonntagsspaziergang mit Maria Auböck („Mein Neubau“) und das Projekt „Juni Special: Pride Garden“. Infos dazu im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Ensemble „AltBach" (Claudia Pumberger): http://claudia-pumberger.at/site/ensemblealtbach

Veranstaltungen im 7. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/neubau/

