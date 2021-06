15. Forschungspreis Integration: Jetzt einreichen!

ÖIF zeichnet wissenschaftliche Abschlussarbeiten aus, die sich mit Themen der Integration und Migration auseinandersetzen – Einreichungen bis 30. November 2021 möglich

Wien (OTS) - Mit dem „Forschungspreis Integration“ zeichnet der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) Studienabsolventinnen und Studienabsolventen aus, die in ihren Abschlussarbeiten neue Blickwinkel und Forschungsansätze zu den Themen Migration und Integration eröffnen. Dabei können Bachelorarbeiten, Master-/Diplomarbeiten oder Dissertationen österreichischer Universitäten und Fachhochschulen in deutscher und englischer Sprache bis 30. November 2021 eingereicht werden, sofern der Abschluss des Studiums in den letzten zwei Jahren erfolgte.

Schwerpunkte: Integration von Frauen und Mädchen sowie Freiwilliges Engagement

Die Einreichungen werden von einer Fachjury bewertet, welche die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger auswählt. Dissertationen werden mit 3.000 Euro, Diplom- und Masterarbeiten mit 2.000 Euro sowie Bachelorarbeiten mit 1.000 Euro ausgezeichnet.

Für den 15. Forschungspreis Integration werden folgende inhaltliche Schwerpunkte ausgelobt:

Integration von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund

Freiwilliges Engagement im Kontext von Integration

Arbeitsmarktintegration

Integration, Identität und Kultur

Segregative Milieus und parallelgesellschaftliche Strukturen





Über den ÖIF-Forschungspreis

Mit dem Forschungspreis Integration zeichnet der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) bereits seit dem Jahr 2005 Bachelor-, Diplom- oder Masterarbeiten und Dissertationen im Bereich der Integration von Migrantinnen und Migranten sowie Flüchtlingen aus und fördert damit die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Themenfeldern Migration und Integration.

Weitere Informationen zum Forschungspreis und zu den Modalitäten der Einreichung finden Sie hier: http://www.integrationsfonds.at/forschungspreis

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Integrationsfonds

Kim Izdebski

+43 1 710 12 03-322

kim.izdebski @ integrationsfonds.at