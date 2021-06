Syntun analysiert Umsatz beim China "618 Shopping Festival" der E-Commerce-Plattformen: Das GMV (Brutto-Warenvolumen) von 578,5 Mrd. Yuan

Peking (ots/PRNewswire) - Als wichtigstes Konsumgüter-Schlachtfeld der ersten Jahreshälfte hat sich das jährliche "618 Shopping Festival" für alle E-Commerce-Plattformen zu einem geschäftsentscheidenden Markt entwickelt; der Vorverkauf von "618" hat bereits im Mai begonnen. Das diesjährige "618"-Festival zeichnet sich durch ein besseres Einkaufserlebnis für die Nutzer aus: von den einzelnen E-Commerce-Plattformen werden vereinfachte Aktionsregeln, umfangreichere Listen, eine effizientere Logistik und zuvorkommendere Serviceleistungen nach dem Kauf angeboten. So werden mehr Verbraucher zum Online-Shopping gelockt.

Gemäß der Umsatzdatenüberwachung von Syntun beträgt das GMV der großen E-Commerce-Plattformen im Jahr 2021 in China "618" (von 00:00 Uhr am 1. Juni 2021 bis zum 18. Juni 2021 24:00 Uhr) 578,5 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 26,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei die Plattform Tmall an erster Stelle steht.

Gleichzeitig entwickelten sich das E-Commerce-Livestreaming und die neuen Einzelhandelskanäle während des "618"-Festivals gut; die Umsätze erreichten 64,5 Mrd. RMB bzw. 17,8 Mrd. RMB. Jahr für Jahr ist das "618"-Festival eine gute Zeit für viele Shopaholics, um die besten Angebote zu bekommen, vor allem für Hausgeräte, die mit einem Umsatz von 824 Mrd. RMB an erster Stelle stehen, dicht gefolgt von Mobilkommunikation, Kleidung und Zubehör...

Um nähere Informationen zum "618"-Festival zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Link. (PDF)

Als professioneller Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen im Bereich Big Data des Konsums stellt Syntun den Kunden globale E-Commerce-Daten zur Verfügung. In Verbindung mit den Anforderungen der Industrie hat Syntun verschiedene Anwendungsprodukte entwickelt, die die Probleme in der Produktion, im Betrieb, im Marketing und in der Verwaltung lösen können und der Marke helfen, genaue Entscheidungen zu treffen.

