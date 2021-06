Dreame Technology nimmt am Amazon Prime Day 2021 teil

Peking (ots/PRNewswire) - Dreame Technology, das führende innovative Unternehmen für intelligente Haushaltsreinigungsgeräte, nimmt am 21. und 22. Juni am Amazon Prime Day 2021 teil. Im Rahmen dieses jährlich stattfindenden Amazon-Shopping-Events bietet Dreame exklusive Rabatte und Coupons für drei seiner Vorzeigeprodukte unter den Haushaltsreinigungsgeräte an: den Dreame D9-Roboter-Staubsauger und die Dreame-Akku-Staubsauger T10 und T20.

Der Dreame D9-Roboter-Staubsauger

Der D9 ist ein extrem leistungsstarker Roboter-Staubsauger und wird von vier Kerntechnologien angetrieben: einem 3000 Pa starken Saug- und Reinigungssystem, das auch Fugen gründlich reinigt; einer leistungsstarken antibakteriellen Funktion zum Nasswischen und Fegen für die Tiefenreinigung; einer bahnbrechenden 3.0 Smart Mapping- und Navigationstechnologie sowie einem 5200-mAh-Akku mit großer Kapazität und einer extrem langen Laufzeit von 150 Minuten, der mit einer einzigen Ladung bis zu 250 m2 reinigen kann. Darüber nimmt sein humanisiertes 2-in-1-System zum Fegen und Wischen dem Menschen auch diese Aufgaben im Haushalt ab.

Der Dreame D9 verfügt über eine verbesserte Laser-Entfernungssensor-(LDS)-Navigation und intelligente Algorithmen zur simultanen Lokalisierung und Kartierung (SLAM) für eine effizientere Wegplanung, höhere Genauigkeit, stärkere Leistung und effizientere Routenplanung. Der Dreame D9 unterstützt Alexa und intelligente Steuerung über Mobil-Anwendungen, so dass der Benutzer unter anderem die Reinigungsbereiche anpassen, die Batterieleistung und die Reinigungszeit überprüfen und die Saugleistung einstellen kann.

Der Dreame-Akku-Staubsauger T10

Der Dreame T10 ist mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor mit einer Motordrehzahl von 100.000 RPM ausgestattet und bringt 120AW Saugleistung und 20 KPa Saugkraft. Trotz des leistungsstarken Motors und der hohen Saugkraft sorgt das 8-fache Geräuschreduzierungssystem immer noch für ein angenehmes und leises Reinigungserlebnis.

Mit nur einem Klick auf den Lock-Button ist Dreame T10 im Continuous-Modus und startet selbstständig. Der Dreame T10 bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten bei einer einzigen Ladung im Eco-Modus. Durch eine vielseitige Bürstenrolle und ein leichtes Design funktioniert er sowohl vertikal als auch horizontal und kann auch unter Möbeln saugen.

Der Dreame-Akku-Staubsauger T20

Er ist der erste Staubsauger, der den Crowdfunding-Rekord von 1 Mio. USD auf Indiegogo gebrochen hat. Die Kernmotortechnologie des Dreame T20 verleiht der schnellen und kraftvollen Reinigung eine neue Dimension - sie erreicht eine Drehzahl von bis zu 125.000 U/min und erzeugt eine Saugleistung von bis zu 150 AW.

Der Dreame T20 verfügt außerdem über eine "tangle-free"-Bürstenwalze, die alle Menschen- und Tierhaare entfernt, die sich sonst um die Walze wickeln würden, sowie über einen OLED-Smart-Bildschirm und eine elektronische Eigensperrfunktion. Mit einem zusätzlichen abnehmbaren Akku kann die Laufzeit auf 140 Minuten verlängert werden, was die Reinigung von großen Häusern und Wohnungen erleichtert.

Die besten Dreame-Rabatte auf Amazon in Europa und den USA.

Während des Amazon Prime Day wird der Dreame T20 in Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien mit einem Rabatt von 19 % für 287,99 EUR erhältlich sein. Der Dreame D9-Roboter-Staubsauger wird mit einem Rabatt von 20 % für 239,99 EUR bei Amazon in Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien verfügbar sein.

Gutscheine für die Modelle Dreame T10, T20 und D9 werden vom 21. bis zum 23. Juni erhältlich sein. Die Aktionspreise betragen 219,99 USD für den Dreame T10-Akku-Staubsauger, 288,99 USD für den Dreame T20-Akku-Staubsauger und 298,99 USD für den Dreame D9-Roboter-Staubsauger.

Informationen zu Dreame Technology

Dreame Technology, ein innovatives Unternehmen für Konsumgüter, wurde 2015 gegründet und konzentriert sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte mit der Vision, die Lebensqualität der Benutzer weltweit durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram?und Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dreame-technology.com.

