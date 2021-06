EURO 2020 im ORF: Österreich spielt gegen die Ukraine um den Aufstieg

Am 21. Juni ab 16.05 Uhr sieben Stunden live in ORF 1

Wien (OTS) - Es geht um den Aufstieg ins Achtelfinale der EURO 2020, wenn Österreich am Montag, dem 21. Juni 2021, in Bukarest auf die Ukraine trifft. Dabei könnte sogar eine Niederlage reichen, Hochspannung ist in jedem Fall garantiert. ORF 1 überträgt ab 16.05 Uhr insgesamt sieben Stunden live, ab 20.35 Uhr kämpfen dann die Dänen gegen Russland um ihre allerletzte Chance auf den Aufstieg. Dazu kommen noch die Zusammenfassungen der Parallel-Spiele Nordmazedonien – Niederlande und Finnland – Belgien.

Der ORF-1-Fahrplan am Montag, 21. Juni

15.35 Uhr: „Legenden-Stammtisch mit Herbert Prohaska“

mit Ernst Dokupil, Kurt Garger, Andi Ogris und Robert Sedlacek

16.05 Uhr: Noch 2 Stunden

16.15 Uhr: Das war Tag 10

16.40 Uhr: „Heimspiel – Europa am Ball“

17.00 Uhr: Ukraine – Österreich aus Bukarest

Kommentator: Boris Kastner-Jirka, Kokommentator Roman Mählich, Studio: Rainer Pariasek, Herbert Prohaska, Helge Payer

20.35 Uhr: Russland – Dänemark aus Kopenhagen

Kommentator: Michael Bacher, Kokommentator Helge Payer, Studio:

Kristina Inhof, Helge Payer

23.30 Uhr: Nordmazedonien – Niederlande aus Amsterdam (Zusammenfassung)

Kommentator Oliver Polzer

1.10 Uhr: Finnland – Belgien aus St. Petersburg (Zusammenfassung) Kommentator: Anna Lallitsch

Wer via Web oder App live mit dabei sein will, kann österreichweit alle ORF-TV-Übertragungen über die ORF-TVthek-Live-Streams mitverfolgen, die auch auf sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten werden. Die gesamten Spiele sowie Highlights zum Nachsehen gibt es dann jeweils 24 Stunden lang als Video-on-Demand. Als spezielles Service bietet die ORF-TVthek bei ausgewählten Spielen auch Zusatz-Live-Streams mit weiteren Kameraperspektiven an, z. B. Tactical Feeds mit Stadion-Atmosphäre ohne Kommentar oder Team-A- und Team-B-Feeds (Ankommen im Stadion, Bank während des Spiels, etc.). Die Zusatz-Live-Streams sind auch via sport.ORF.at und ORF Fußball abrufbar.

