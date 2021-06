Vana: „EU-Zukunftskonferenz als Chance für Klima, Soziales und Rechtsstaat nutzen“

Bürger*innen so vielfältig wie möglich in EU-Reformprozess einbinden

Straßburg (OTS) - „Die Konferenz zur Zukunft Europas startet genau im richtigen Moment. Derzeit blockieren nationale Eigeninteressen allzu oft dort, wo entschiedenes europäisches Miteinander gefragt ist. Jetzt ist der Zeitpunkt, um die politischen Strukturen und Prozesse der Union neu auszurichten. Jetzt gilt es, die Bürger*innen zu Wort kommen zu lassen und mitzuentscheiden, in welche Richtung sich die europäische Union weiterentwickeln soll“, fordert Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, vor dem heutigen ersten Plenum der Konferenz zur Zukunft Europas.

Vana: „Corona und Brexit zeigen, die Herausforderungen werden nicht weniger. Im Gegenteil: Klima, Soziales, Rechtsstaatlichkeit – der Blick unter anderen nach Ungarn und Polen zeigt, dass das gemeinsame Europa an einer Kreuzung angekommen ist: Wollen wir zurück in ein nationales und teilweise antiliberales Europa der Vergangenheit, oder weiter in Richtung einer Klima-und Sozialunion? Wir Grüne wollen das Momentum dieser Zukunftskonferenz nützen, um die EU sozialer und handlungsfähiger zu machen. Alle Bürger*innen, die eine Zukunfts-EU und keine Vergangenheits-Union wollen, werden in uns Grünen starke Verbündete finden.”

