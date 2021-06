Schmuckenschlager begrüßt Verkehrsschilder aus Holz – der Import von Bambus dafür aber abzulehnen

Wien (OTS) - Die Einsparung von CO2 ist ein Gebot der Stunde. Die ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) will dabei nun auf „nachwachsende“ Holz-Verkehrsschilder auf den Autobahnen setzen. Diese seien zwar teurer, man erwarte sich aber auch eine längere Haltbarkeit. Am Mittwoch werden die ersten Schilder montiert. „Diese Idee ist vom Ansatz her gut, aber natürlich muss man dabei überlegen, wie sinnhaft es ist, Bambus aus anderen weit entfernten Ländern dafür zu importieren“, sagte heute, Freitag, ÖVP-Umweltsprecher Abg. Johannes Schmuckenschlager. In Österreich diskutiere man, den heimischen Wald außer Nutzen zu stellen, obwohl wir Holz hätten, und dann führen wir aus anderen Ländern Holz für Schilder ein. „Das entspricht nicht dem Umweltgedanken“, so der Mandatar weiter.

Auch Schmuckenschlager meint zwar, dass es wesentlich sei, mit der Beschilderung auf Holz zu setzen – Bambus sei für ihn dabei aber der falsche Weg. „Ökologische Innovationen sind sinnvoll und notwendig, die Entwicklung und Umsetzung sind für mich in diesem Fall aber noch genau zu überdenken“, schloss Schmuckenschlager.

