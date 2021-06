Novartis vergab Anerkennungspreis „PIA“ für Patientenorganisationen

Ausgezeichnet wurden acht innovative Projekte in vier Kategorien mit jeweils 5.000 EUR

Wien (OTS) -

Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen leisten unschätzbaren Beitrag für Patientinnen und Patienten

Novartis bat sie mit der Auslobung des „Patient Innovation Awards“ (PIA) vor den Vorhang

Am Donnerstagabend, 17. Juni, vergab Novartis in einer virtuellen Zeremonie erstmals den Anerkennungspreis PIA – Patient Innovation Award an Patientenorganisationen. „Die Vielzahl der eingereichten Projekte zeigt, wo es vor allem bei der Aufmerksamkeit und der Information der verschiedenen Erkrankungen noch dringenden Handlungsbedarf gibt. Es braucht Aufklärung, Vernetzung, Inklusion aller Betroffenen und vor allem innovative Lösungen. Ich freue mich sehr, dass wir seitens Novartis dazu durch ‚PIA‘ einen Beitrag leisten können“, sagte Dr. Shirley Gil Parrado, Geschäftsführerin Novartis Pharma Wien.

Der Patient Innovation Award „PIA“ wurde an acht innovative Projekte in vier Kategorien bei insgesamt 20 Einreichungen vergeben. Jeder der Preisträger erhält 5.000 EUR als Beitrag zur Umsetzung des prämierten Projektes. „Gerade bei Seltenen Erkrankungen warten Patientinnen und Patienten oft jahrelang auf eine Diagnose und damit auf Gewissheit, was ihnen fehlt. Umso wichtiger finde ich es, dass mit ‚PIA‘ auch Projekte ausgezeichnet wurden, die eine raschere Patientenidentifikation zum Ziel haben. Für Betroffene und ihre Angehörigen hat dies einen unschätzbaren Wert“, so Tuba Albayrak, Geschäftsführerin Novartis Oncology Wien.

„Patientenorganisationen sind wie ein Auffangnetz für Betroffene. Damit es nicht reißt, muss es stark gewebt werden - das kann fordernd sein. Deshalb ist es wichtig, den Organisationen Halt zu geben und das Netz für die Patientinnen und Patienten zu stärken. Genau das wollen wir gemeinsam mit ‚PIA‘ und den Gewinnerprojekten tun“, so die beiden Geschäftsführerinnen unisono.

Die 8 Gewinnerprojekte wurden von einer 6-köpfigen Jury aus Expertinnen und Experten, darunter Angelika Widhalm, Vorsitzende des Bundesverbandes Selbsthilfe Österreich; Geschäftsführerin der ÖMSG und MSG Wien Karin Krainz-Kabas; Leiter der NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaft Dr. Gerald Bachinger; Obmann des Vereins NF Kinder und Vorstandsmitglied der Pro Rare Austria Claas Röhl, Dr. Christiane Thielen, Chief Scientific Officer von Novartis und Mag. Bernhard Mraz, Medical Director Oncology von Novartis gekürt. Die vier Kategorien waren „Schnellere Patientenidentifikation – Verkürzung der Diagnosestellung“, „Erhöhung der Aufmerksamkeit für die Erkrankung in der Gesellschaft“, „Krankheitsprävention“ und „Neue Kanäle und digitale Tools in der Patientenkommunikation“.

Die PIA Preisträger 2021 auf einen Blick:

SMA Österreich: „Babys retten - JA zum SMA Neugeborenenscreening"

Rheumalis: "Der Löwen - Alles - Tiger" - Eine Geschichte über Theo Tiger, ein Kinderbuch zur Erhöhung der Aufmerksamkeit in der Gesellschaft

NF Kinder: "NF Kinder Awareness Kampagne 2021"

Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit: "Implementierung zur Ausbildung von Transitionsmanager*innen"

Frauen- und Brustkrebshilfe Österreich: "Rosa Yoga"

Spot the Dot: "Spot the Dot Game"

COPD Austria: "Mein täglicher Begleiter für mein Leben mit COPD"

"Mein täglicher Begleiter für mein Leben mit COPD" Österreichische Lungenunion: "Shared Decision Making Prozess aus Patientensicht - Videotraining bzw. Info für Pat. mit Asthma/COPD"

