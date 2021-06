Steiermark: Heurigen-Erdäpfel jetzt in geschmackvoller Frische verfügbar

Store-Check: Handel bietet derzeit vorwiegend heimische Ware an

Graz (OTS) - Heuer läuten die beliebten Heurigen-Erdäpfel den Sommer ein. Die Ernte läuft in der Steiermark derzeit auf Hochtouren, die Heurigen sind jetzt in voller Frische mit ihrem typischen leicht süßlichen bis nussigen Geschmack auf dem Markt erhältlich. Wegen der feuchtkühlen Witterung im Frühjahr verzögerte sich die Ernte heuer um gut zwei Wochen. Durch die Spätfröste im April sind die jungen Pflänzchen teilweise sogar abgefroren und brauchten entsprechende Zeit, um neu auszuwachsen. Doch der Regen der vergangenen Wochen und die zuletzt vielen Sonnenstunden ließen die Heurigen mit ihrem einmaligen Geschmack in bester Qualität heranreifen.

Brugner: Einkaufstest zeigt weitgehend echte Heurige in den Regalen

Mitte März hat die Landwirtschaftskammer (LK) Steiermark aufgedeckt, dass im Handel angebotene Frühkartoffeln in Wirklichkeit Spätkartoffeln aus Ägypten sind. Diese hatten bereits mehr als 4.000 Transportkilometer hinter sich, als sie bei uns in die Regale geschlichtet wurden. Der erneute Store-Check bei Heurigen zeigt ein deutlich besseres Bild. Kammerdirektor Werner Brugner: "In den Supermarktregalen finden sich aktuell durchwegs echte Heurige aus der Steiermark oder aus Österreich." Doch es gibt auch einen Wermutstropfen: Zwei Handelskonzerne bieten "Bio-Kartoffeln der neuen Ernte" aus Italien an, einer davon auch "Frühkartoffeln" aus Zypern. Brugner: "Lange Transportwege und Bio - das passt gar nicht zusammen."

Hillebrand: Dank an steirische Konsumenten - sie stärken unsere Erdäpfelbauern

"Wir können die Bevölkerung das ganze Jahr über mit heimischen Erdäpfeln bester Qualität versorgen", sagt Gemüsebauer Markus Hillebrand, der im März massive Kritik am Angebot aus Ägypten übte. Und weiter: "Ich bedanke mich bei den Steirerinnen und Steirern, denn sie haben die heimischen Erdäpfelbauern unterstützt und das ägyptische Angebot abgelehnt."

Das Besondere: Der feine Geschmack der Heurigen

Heurige haben eine feine, dünne Schale, die sich bereits durch leichtes Reiben mit den Fingern entfernen lässt. Man kann die Schale jedoch auch wunderbar mitessen. Heurige bestehen zu 80% aus Wasser, sind sehr kalorienarm, enthalten hochwertiges Eiweiß und sind reich an Vitamin C. Sie zeichnen sich durch ihren leicht süßlichen bis nussigen Geschmack aus und verursachen wenig Aufwand in der Küche - ganz im Gegensatz zu den vermeintlichen Frühkartoffeln aus Ägypten und anderen Mittelmeerländern, die im Winter bereits mit fester Schale angeboten werden.

Store-Check: Zahlen und Fakten

Die Store-Checker der LK Steiermark haben rund um den 11. Juni einen erneuten Einkaufstest bei zwölf Handelskonzernen durchgeführt, wobei vier keine Heurigen oder Frühkartoffeln angeboten haben. Von den insgesamt zwölf Proben stammten neun aus Österreich, sechs davon kommen aus der Steiermark. Die Heurigen aller neun aus dem Inland stammenden Proben tragen auch das AMA-Gütesiegel und sind qualitäts- und herkunftsgesichert. Zwei Proben von zwei Handelsunternehmen waren "Bio-Beilagenkartoffeln der neuen Ernte" aus Italien. Eine Frühkartoffel-Probe kam aus Zypern.

In der Steiermark wurden 2021 genau 756 ha Erdäpfel (2020: 678 ha) angebaut, davon 50 ha in Bio-Qualität. Die österreichweite Anbaufläche von Früh- und Speiseerdäpfeln beträgt rund 23.000 ha. (Schluss)

