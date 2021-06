Gastro-Bilanz zur Euro: Sieg für die Wiener Gastlichkeit

Gute Besucherzahlen in Wiens Gastronomie – Gastgärten während des Österreich-Matches sehr gut gefüllt – Sicherheitsmaßnahmen werden immer besser angenommen

Wien (OTS) - Auch wenn es gestern Abend am grünen Rasen keinen Erfolg für das Nationalteam gab, können sich die Wiener Gastronomen dennoch über einen positiven Trend freuen: Viele Gastgärten waren erstmals voll besetzt, die Stimmung bei den Public Viewings war ausgezeichnet. „Es war ein Sieg für die Wiener Gastlichkeit, die Gastronomie startet ihre Aufholjagd“, ist Gastro-Obmann Peter Dobcak nun überzeugt.

Rund 70 Prozent der Wiener Gastronomiebetriebe bieten ihre Gästen Live-Übertragungen der laufenden Fußball-Europameisterschaft, das ergab eine Umfrage der Wirtschaftskammer Wien. Während am ersten Euro-Wochenende die Besucherzahlen noch stark hinter den Werten von letzten Sport-Großereignissen zurücklagen, waren beim gestrigen Abendspiel gegen die Niederlande die Gastgärten gut gefüllt. „Am vorigen Wochenende war zum einen das Wetter nicht so gut, zum anderen beklagten rund 40 Prozent der Wirte die Herausforderungen durch die Coronaregeln. Die sind natürlich weiterhin in Kraft, jedoch werden sie von Tag zu Tag besser umgesetzt – die Gäste haben sich daran gewöhnt und nehmen sie mittlerweile in Kauf, um gemeinsam die Spiele verfolgen zu können“, so Dobcak.

Sicherheit gewährleistet

Denn für die gute Stimmung beim gemeinsamen Fußball-Schauen ist die Einhaltung der 3G-Eintrittsregeln eine Grundvoraussetzung – und werden von Gastwirten und Mitarbeitern laufend kontrolliert. Dobcak: „Wir alle wissen, dass die Pandemie noch nicht endgültig vorbei ist. Und wir setzen uns alle dafür ein, dass wir auch diese hoffentlich letzte Phase gut überstehen“.

