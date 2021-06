Vollath: EU muss menschenwürdige Antworten in der Asylpolitik geben

SPÖ-EU-Abgeordnete besucht griechische Flüchtlingslager auf Lesbos und Chios

Wien (OTS/SK) - "Die Europäische Union ist zum Schutz von Geflüchteten verpflichtet und darf diese Verantwortung nicht länger von sich fortschieben. So viele Menschen haben ihr Leben bei der gefährlichen Überfahrt im Mittelmeer verloren oder harren seit Jahren in Elendslagern in Europa aus. Der Status Quo ist beschämend. Die EU muss endlich menschenwürdige Antworten in der Asyl- und Migrationspolitik geben", sagt die SPÖ-EU-Abgeordnete Bettina Vollath im Vorfeld des Weltflüchtlingstags am kommenden Sonntag. ****

Die EU-Abgeordnete reist von heute, Freitag, bis Montag, 21. Juni, mit dem Völkerrechtsexperten Wolfgang Benedek nach Griechenland, um sich in den nächsten Tagen direkt vor Ort ein Bild der Lage in den Flüchtlingscamps Kara Tepe und Chios zu machen. Eine weitere wesentliche Motivation für diese Reise ist es für Vollath auch, durch ihren Besuch die Arbeit all jener wertzuschätzen, die alles daran setzen, das Vakuum, das die fehlgeleitete Politik bei den Flüchtenden hinterlässt, auszufüllen. Die Reise wurde von einer von ihnen organisiert, von der vor Ort tätigen Aktivistin Doro Blancke. Das Programm umfasst neben den Besuchen in Camps Gespräche mit Vertreter*innen des UNHCR und der EU-Kommission, Ärzte ohne Grenzen und zivilgesellschaftlichen NGOs.

"Solange EU-Staaten eine schnelle solidarische Verteilung und würdige Unterbringung Geflüchteter aus den Camps blockieren, bleibt diese humanitäre Katastrophe bestehen. Für ein funktionierendes EU-Asylwesen ist die Solidarität aller Länder erforderlich", so Vollath abschließend. (Schluss) ls

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Steinwendtner, Pressesprecherin der SPÖ-Europaabgeordneten

Tel. +32 485 26 95 32

katharina.steinwendtner @ europarl.europa.eu